«Ανακαινίζω-Νοικιάζω»: Απάτη χωρίς προηγούμενο, σπίτι δηλώθηκε 20 φορές!

Μέχρι τις 24.10 είχαν εγκριθεί 3.794 αιτήσεις, ενώ 2.978 απορρίφθηκαν κυρίως λόγω ψευδών δηλώσεων στο Ε9

06 Νοέ. 2025 9:36
Αυτό και εάν δεν έχει προηγούμενο! Απάτη με σπίτι σε περιοχή της Ηλείας που εμφανίστηκε σε αιτήσεις είκοσι διαφορετικών αιτούντων και δεκάδες περιπτώσεις με ψευδή ή ελλιπή στοιχεία έφεραν στην επιφάνεια οι έλεγχοι στο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής.

Το πρόγραμμα Ανακαινίζω – Νοικιάζω, που στοχεύει να επαναφέρει κενές κατοικίες στη μακροχρόνια μίσθωση, βρίσκεται αντιμέτωπο με απόπειρες απάτης, τις οποίες το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και η ΗΔΙΚΑ επιχειρούν να φιλτράρουν με διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο.

Μέχρι τις 24.10 είχαν εγκριθεί 3.794 αιτήσεις, ενώ 2.978 απορρίφθηκαν κυρίως λόγω ψευδών δηλώσεων στο Ε9. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επαναλαμβανόμενα e-mails και ίδιοι τηλεφωνικοί αριθμοί σε πολλαπλές αιτήσεις, λάθη στα στοιχεία ιδιοκτησίας, καθώς και προσπάθειες ένταξης ακινήτων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές για ενοικίαση. Εντοπίστηκαν επίσης εκτεταμένες δηλώσεις για ακίνητα εκτός σχεδίου, όπου οι έλεγχοι ιδιοκτησίας και καταλληλότητας είναι πιο απαιτητικοί.

Το οικονομικό κίνητρο είναι ισχυρό καθώς η επιδότηση καλύπτει έως το 50% του κόστους ανακαίνισης με ανώτατο ποσό 10.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα μισθωθεί για συγκεκριμένο διάστημα. Αυτός ακριβώς ο συνδυασμός επιδότησης και ταχείας διαδικασίας προσέλκυσε και επιτήδειους, με αποκορύφωμα το ακίνητο που δηλώθηκε είκοσι φορές από διαφορετικούς αιτούντες.

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφηκε στον Έβρο, όπου συσσωρεύτηκαν αιτήσεις για κτίσματα που κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση ή δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Ο τεχνικός σύμβουλος του προγράμματος, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, μπλοκάρει τέτοιες περιπτώσεις πριν την εκταμίευση και εισηγείται απορρίψεις ή ανακλήσεις εγκρίσεων.

Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι οι διασταυρώσεις με το Ε9 θα ενταθούν και ότι οι αιτήσεις με ανακριβή στοιχεία θα απορρίπτονται αυτομάτως. Στόχος είναι να κατευθυνθούν οι πόροι σε πραγματικούς ιδιοκτήτες που θα αναβαθμίσουν και θα διαθέσουν κατοικίες στην αγορά, αυξάνοντας αποτελεσματικά την προσφορά.
