Τα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών για φόρο στα κέρδη, από τις εταιρίες  κρυπτονομισμάτων (bitcoin). Τι θα ελέγχει η ΑΑΔΕ.

Κατατέθηκαν πρώτες αιτήσεις για άδεια λειτουργίας εταιρειών κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα
06 Νοέ. 2025 8:28
Οι δύο πρώτες εταιρείες κρυπτονομισμάτων (bitcoin) που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά κατέθεσαν αίτηση για άδεια λειτουργίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εγκαινιάζοντας το νέο καθεστώς που φέρνει ο ευρωπαϊκός κανονισμός MiCA.

Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένονται άλλες έξι αιτήσεις, καθώς ορισμένες πλατφόρμες και fintech που δεν κατάφεραν να αδειοδοτηθούν στο εξωτερικό αναζητούν τώρα εναλλακτική έδρα στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα MiCA, η οποία εξετάζει κάθε φάκελο σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η προέλευση των κεφαλαίων, η ασφάλεια των συναλλαγών και η προστασία των επενδυτών.

Η διαδικασία περιλαμβάνει προκαταρκτική συνάντηση, έλεγχο πληρότητας φακέλου και τεχνική αξιολόγηση εταιρικής διακυβέρνησης, κεφαλαιακής επάρκειας και υποδομών ασφαλείας.

Οι πάροχοι που θα λάβουν άδεια θα μπορούν να δραστηριοποιούνται νόμιμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποκτώντας το λεγόμενο «ευρωπαϊκό διαβατήριο» λειτουργίας. Από το 2026 και μετά, καμία πλατφόρμα δεν θα μπορεί να λειτουργεί στην Ελλάδα χωρίς άδεια. Όσοι ήδη δραστηριοποιούνται οφείλουν να υποβάλουν φάκελο έως το τέλος του 2025, διαφορετικά κινδυνεύουν με διακοπή δραστηριότητας και κυρώσεις.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζει το πρώτο πλήρες πλαίσιο φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων, που θα τεθεί σε ισχύ από τις αρχές του 2026. Το σχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει συντελεστή 15% στην υπεραξία από πώληση κρυπτονομισμάτων και ΦΠΑ 24% σε υπηρεσίες διαχείρισης και εκτέλεσης συναλλαγών. Εξετάζεται επίσης η ένταξη των επενδύσεων σε crypto στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, ώστε η δαπάνη αγοράς να προστίθεται στη συνολική φορολογική εικόνα κάθε φορολογουμένου.

Η ΑΑΔΕ προετοιμάζει μηχανισμό διασταύρωσης στοιχείων από τις αδειοδοτημένες πλατφόρμες και αυτόματη ενημέρωση για τις κινήσεις των Ελλήνων χρηστών. Οι έλεγχοι θα γίνονται σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και τους οικονομικούς εισαγγελείς, με τη χρήση τεχνικών εργαλείων παρακολούθησης συναλλαγών στο blockchain.

Το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι να φανεί αν και κατά πόσο οι εταιρείες που θα πάρουν άδεια αποτελούν πραγματικούς, νόμιμους παίκτες της αγοράς ή αν πίσω τους υποκρύπτονται άλλες δραστηριότητες και εταιρικά «κελύφη».
