Πώς αποχαιρέτησε ο πρωθυπουργός την Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη

Τη θλίψη του για την απώλεια της Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη εκφράζει με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας την «με θλίψη και σεβασμό».

Ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής, αλλά και την πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε της Ακαδημίας Αθηνών, χαρακτηρίζοντάς την «ξεχωριστή νομική προσωπικότητα» και Ελληνίδα που τίμησε την Αθήνα ως βουλευτής και τη χώρα ως υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια.

Όπως σημειώνει, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη «περνά στην Ιστορία» έχοντας αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή, αλλά και στη μνήμη όλων ως υπόδειγμα πολιτικού και διανοούμενου, με τεκμηριωμένες θέσεις, ηθική στάση και μετριοπαθή συμπεριφορά, επιδιώκοντας την ενότητα και τη συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων.

Καταλήγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι όσοι συνεργάστηκαν μαζί της είναι τυχεροί, καθώς τους αφήνει «πλούσια παρακαταθήκη: την εθνική προσήλωση, την παραταξιακή συνέπεια και την αθόρυβη προσφορά», ενώ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους φίλους της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



