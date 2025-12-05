Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ

Η υπόθεση είναι ήδη γνωστή, όμως νέα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. φωτίζουν τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που από το 2020 στρατολογούσε και κρατούσε ανήλικους σε υπόγεια, υποχρεώνοντάς τους να πουλούν λαθραία τσιγάρα στην Αθήνα. Έξι άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ τουλάχιστον 11 θύματα εντοπίστηκαν, μεταξύ τους τέσσερα παιδιά.

Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ
05 Δεκ. 2025 13:02
Pelop News

Νέα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. φωτίζουν τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που από το 2020 στρατολογούσε και κρατούσε ανήλικους σε υπόγεια, υποχρεώνοντάς τους να πουλούν λαθραία τσιγάρα στην Αθήνα. Έξι άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ τουλάχιστον 11 θύματα εντοπίστηκαν, μεταξύ τους τέσσερα παιδιά.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με πλήρη δομή και ρόλους. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δύο άνδρες, 42 και 39 ετών, είχαν τον ηγετικό ρόλο και καθοδηγούσαν το σύστημα στρατολόγησης, μεταφοράς, εγκατάστασης και εργασιακής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Στρατολόγηση σε χώρες προέλευσης

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε άγνωστους ακόμη στρατολόγους, οι οποίοι εντόπιζαν ανήλικους αλλοδαπούς σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες εκτός Ελλάδας.

Οι στρατολόγοι υπόσχονταν στα παιδιά «εργασία και καλύτερη ζωή» και αναλάμβαναν να τα φέρουν παράνομα στη χώρα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ

Το “χρέος” που επέβαλε η οργάνωση

Η μεταφορά γινόταν με έξοδα του κυκλώματος. Μόλις τα παιδιά έφταναν στην Ελλάδα, ενημερώνονταν ότι έχουν χρέος που «πρέπει να ξεπληρωθεί».

Το χρέος αυτό γινόταν εργαλείο ελέγχου: όσα περισσότερα δούλευαν, τόσο «πιο κοντά» βρίσκονταν στην αποπληρωμή — κάτι που φυσικά δεν συνέβαινε ποτέ.

3. Καταναγκαστική εργασία σε ψιλικατζίδικα

Τα παιδιά εργάζονταν σε καταστήματα που εκμεταλλευόταν η οργάνωση.

  • δεν είχαν ρεπό
  • εργάζονταν καθημερινά και για πολλές ώρες
  • δεν αμείβονταν πραγματικά αλλά «ξεχρέωναν»
  • μεταφέρονταν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας για πώληση λαθραίων τσιγάρων

Συνολικά κατασχέθηκαν 8.260 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και 473 συσκευασίες καπνού χωρίς ταινία ΕΦΚ.

Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ

Ζούσαν σε υπόγεια, χωρίς φως και ασφάλεια

Φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η Αστυνομία δείχνουν τους χώρους στους οποίους ζούσαν οι ανήλικοι:
βρώμικα υπόγεια, στρώματα στο πάτωμα, απουσία υγιεινής, στοιβαγμένα αντικείμενα.
Οι χώροι ήταν ταυτόχρονα κατάλυμα και σημείο ελέγχου της καθημερινότητάς τους.

Βία σε όσους αντιστέκονταν

Όταν κάποιο παιδί προσπαθούσε να αρνηθεί ή να απομακρυνθεί, δεχόταν χτυπήματα ή απειλές.
Η βία αποτελούσε μέρος της λειτουργίας της οργάνωσης, ώστε οι ανήλικοι να μην επιχειρήσουν να φύγουν ή να μιλήσουν.

Η αφορμή της έρευνας και η διεθνής συνεργασία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ΜΚΟ για εκμετάλλευση ανήλικου αλλοδαπού.

Η Εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση και η Ελληνική Αστυνομία συνεργάστηκε με την INTERPOL και την αμερικανική HIS για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών του κυκλώματος.

Ταυτοποιήσεις, συλλήψεις και δικογραφία

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι άτομα, ανάμεσά τους οι δύο αρχηγοί και άλλα πέντε εμπλεκόμενα μέλη.
Η δικογραφία περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες:

  • εμπορία ανθρώπων
  • εκμετάλλευση ανηλίκων
  • λαθρεμπόριο
  • συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων θυμάτων αλλά και στρατολόγων που παραμένουν ασύλληπτοι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:02 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Δεκεμβρίου
14:00 Αγρότες-Δυτική Ελλάδα: Τα αιτήματα πήγαν στον υπουργό – Ξεκίνημα μπλόκων και σε Ερύμανθο, σήμερα και η Αιγιάλεια
13:55 Ελευσίνα σε συναγερμό: Προειδοποίηση 112 για πιθανή υπερχείλιση του Σαρανταποτάμου ΒΙΝΤΕΟ
13:54 Τσουραμάνης στον Peloponnisos FM 103,9: «Γιορτή το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων» – Ηχητικό
13:47 Δυτική Ελλάδα: Από τις πρώτες στη χώρα που ανοίγουν τον διάλογο για τη νέα ΚΑΠ 2028–2034
13:42 Άγιος Νικόλαος: 17χρονος μαθητής συνελήφθη με σχεδόν 2 κιλά χασίς και δεκάδες χιλιάδες ευρώ – Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας
13:32 Συναγερμός στη Γαλλία: Πέντε drones πάνω από βάση με πυρηνικά υποβρύχια στο Μπρεστ
13:29 Πολάκης κατά Τσίπρα: «Δεν μου άρεσε η εικόνα – Δεν κάνω παρακάλια»
13:27 Θεσσαλονίκη: Ένταση στα «Πράσινα Φανάρια» – Φραγμός της ΕΛΑΣ στους αγρότες που επιχειρούν αποκλεισμό προς το αεροδρόμιο ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Πάτρα: Πρώτη σύσκεψη του Δικτύου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας – Κάλεσμα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ
13:19 Αντώνης Κουνάβης: «Στήριξη στους αγρότες – Όχι σε κλειστούς δρόμους, ναι σε άμεσο διάλογο»
13:13 Live – Κακοκαιρία “Byron”: Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και δεκάδες κλήσεις για βοήθεια – Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Πελοπόννησος και Θεσσαλία
13:02 Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ
13:00 Τα συμπληρωματικά έργα στο Πάτρα–Πύργος: Σειρά έχουν τα ανοιχτά μέτωπα – Αντιπλημμυρική θωράκιση και παράδρομοι
12:54 ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ Αχαΐας κατά Μάκη Κατσίγιαννη για τη στάση του στα αγροτικά μπλόκα
12:46 Λευκά τριαντάφυλλα και ανείπωτος πόνος στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη που σκοτώθηκε στη Λούτσα
12:41 Κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα: Σε Ε65, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πρέβεζα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Στήριξη από φορείς
12:35 ΕΜΥ: Νέα επικαιροποίηση για την κακοκαιρία Byron – Σφοδρές βροχές, χαλάζι και καταιγίδες έως το Σάββατο
12:32 Δυτική Αχαΐα: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες μετά τη μεταφορά 17χρονης σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας
12:27 Αγρίνιο: Οπαδική επίθεση σε 15χρονο – Ταυτοποιήθηκαν τρεις νεαροί, ένας συνελήφθη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ