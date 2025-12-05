Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ

Νέα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. φωτίζουν τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που από το 2020 στρατολογούσε και κρατούσε ανήλικους σε υπόγεια, υποχρεώνοντάς τους να πουλούν λαθραία τσιγάρα στην Αθήνα. Έξι άτομα έχουν συλληφθεί, ενώ τουλάχιστον 11 θύματα εντοπίστηκαν, μεταξύ τους τέσσερα παιδιά.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με πλήρη δομή και ρόλους. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δύο άνδρες, 42 και 39 ετών, είχαν τον ηγετικό ρόλο και καθοδηγούσαν το σύστημα στρατολόγησης, μεταφοράς, εγκατάστασης και εργασιακής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Στρατολόγηση σε χώρες προέλευσης

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε άγνωστους ακόμη στρατολόγους, οι οποίοι εντόπιζαν ανήλικους αλλοδαπούς σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες εκτός Ελλάδας.

Οι στρατολόγοι υπόσχονταν στα παιδιά «εργασία και καλύτερη ζωή» και αναλάμβαναν να τα φέρουν παράνομα στη χώρα.

Το “χρέος” που επέβαλε η οργάνωση

Η μεταφορά γινόταν με έξοδα του κυκλώματος. Μόλις τα παιδιά έφταναν στην Ελλάδα, ενημερώνονταν ότι έχουν χρέος που «πρέπει να ξεπληρωθεί».

Το χρέος αυτό γινόταν εργαλείο ελέγχου: όσα περισσότερα δούλευαν, τόσο «πιο κοντά» βρίσκονταν στην αποπληρωμή — κάτι που φυσικά δεν συνέβαινε ποτέ.

3. Καταναγκαστική εργασία σε ψιλικατζίδικα

Τα παιδιά εργάζονταν σε καταστήματα που εκμεταλλευόταν η οργάνωση.

δεν είχαν ρεπό

εργάζονταν καθημερινά και για πολλές ώρες

δεν αμείβονταν πραγματικά αλλά «ξεχρέωναν»

μεταφέρονταν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας για πώληση λαθραίων τσιγάρων

Συνολικά κατασχέθηκαν 8.260 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και 473 συσκευασίες καπνού χωρίς ταινία ΕΦΚ.

Ζούσαν σε υπόγεια, χωρίς φως και ασφάλεια

Φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η Αστυνομία δείχνουν τους χώρους στους οποίους ζούσαν οι ανήλικοι:

βρώμικα υπόγεια, στρώματα στο πάτωμα, απουσία υγιεινής, στοιβαγμένα αντικείμενα.

Οι χώροι ήταν ταυτόχρονα κατάλυμα και σημείο ελέγχου της καθημερινότητάς τους.

Βία σε όσους αντιστέκονταν

Όταν κάποιο παιδί προσπαθούσε να αρνηθεί ή να απομακρυνθεί, δεχόταν χτυπήματα ή απειλές.

Η βία αποτελούσε μέρος της λειτουργίας της οργάνωσης, ώστε οι ανήλικοι να μην επιχειρήσουν να φύγουν ή να μιλήσουν.

Η αφορμή της έρευνας και η διεθνής συνεργασία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ΜΚΟ για εκμετάλλευση ανήλικου αλλοδαπού.

Η Εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση και η Ελληνική Αστυνομία συνεργάστηκε με την INTERPOL και την αμερικανική HIS για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών του κυκλώματος.

Ταυτοποιήσεις, συλλήψεις και δικογραφία

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι άτομα, ανάμεσά τους οι δύο αρχηγοί και άλλα πέντε εμπλεκόμενα μέλη.

Η δικογραφία περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες:

εμπορία ανθρώπων

εκμετάλλευση ανηλίκων

λαθρεμπόριο

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων θυμάτων αλλά και στρατολόγων που παραμένουν ασύλληπτοι.

