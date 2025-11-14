Πως είχε στηθεί η απάτη με αποζημιώσεις για «μαϊμού» κλοπές, πάνω από 1 εκ. ευρώ το κέρδος ΦΩΤΟ

Σε κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων, απάτες με ψευδείς δηλώσεις κλοπών για την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων και λαθρεμπόριο οχημάτων με πλαστά έγγραφα ταξινόμησης, εμπλέκεται εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1.030.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, συνελήφθησαν 10 μέλη της οργάνωσης σε περιοχές της Αττικής (Νέα Μάκρη, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Κυψέλη, Κολωνός) καθώς και στον Τύρναβο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 28 άτομα με υποβοηθητικό ρόλο.

Η δράση της οργάνωσης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει μεθοδική δραστηριότητα, εκμεταλλευόμενα «κενό» στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου οχημάτων που εισάγονταν από το εξωτερικό. Προέβαιναν στη σύνταξη πλαστών τιμολογίων και πλαστών αδειών κυκλοφορίας ξένων αρχών, με τα οποία ταξινομούσαν αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούσαν συνοδευτικά έγγραφα προκειμένου στη συνέχεια να αφαιρέσουν όχημα ίδιου τύπου, μοντέλου και χρώματος.

Για την αφαίρεση των οχημάτων χρησιμοποιούσαν τεχνικά μέσα, ενώ αλλοίωναν αριθμούς πλαισίου και κινητήρα ώστε να εμφανίζονται ως νόμιμα ταξινομημένα. Τα οχήματα διατίθεντο προς πώληση μέσω διαδικτυακών πλατφορμών ή μεταβιβάζονταν σε τρίτους, οι οποίοι στη συνέχεια δήλωναν ψευδώς κλοπή για να λάβουν ασφαλιστικές αποζημιώσεις.

Η οργάνωση είχε δημιουργήσει και εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων-«φάντασμα», μέσω της οποίας ταξινομήθηκαν από το 2022 έως σήμερα 33 οχήματα, με τη χρήση «μπροστινών» που αγνοούσαν το εύρος της δραστηριότητας και λάμβαναν συμβολικές αμοιβές.

Παράλληλα, τα μέλη μίσθωναν οχήματα από εταιρεία μακροχρόνιας μίσθωσης και λίγες ημέρες αργότερα δήλωναν ψευδώς την κλοπή τους, παραδίδοντας τα οχήματα στην οργάνωση. Η ζημία της εταιρείας υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

Δομή και ρόλοι

Η οργάνωση είχε ιεραρχική δομή και κατανεμημένους ρόλους:

-52χρονος, καθοδηγητικός ρόλος, σύνταξη πλαστών εγγράφων και συντονισμός ενεργειών.

-35χρονη, εντόπιζε «μπροστινούς» και φρόντιζε για νομιμοποίηση εσόδων.

-44χρονος και 34χρονη, υπεύθυνοι πώλησης κλεμμένων/πλαστογραφημένων οχημάτων και καθοδήγησης στις ψευδείς δηλώσεις.

-50χρονος, λογιστής της οργάνωσης, διαχειριζόμενος τα οικονομικά και την εικονική εταιρεία μαζί με 53χρονο και 25χρονο.

-36χρονος, 30χρονος και 46χρονος, υπεύθυνοι για αφαίρεση οχημάτων, αλλοίωση στοιχείων και περαιτέρω διάθεση.

Κατά τις έρευνες σε οικίες και χώρο στάθμευσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-73.330 ευρώ,

-25 πακέτα τσιγάρων χωρίς ειδική ταινία κατανάλωσης,

-2 μοτοσυκλέτες,

-πιστόλι με γεμιστήρα και τρία πιθανόν αβολίδωτα φυσίγγια,

-πλήθος κινητών τηλεφώνων, αδειών κυκλοφορίας, κλειδιών αυτοκινήτων, τιμολογίων,

-σπρέι πιπεριού και αεροβόλο αερίου.

-Επιπλέον, κατασχέθηκαν 13 οχήματα και μία μοτοσυκλέτα, τα οποία εξετάζονται για το νόμιμο της προέλευσής τους.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί:

-16 κλοπές αυτοκινήτων,

-13 ψευδείς δηλώσεις κλοπών για αποζημιώσεις,

-9 υπεξαιρέσεις ενοικιαζόμενων οχημάτων,

-5 περιπτώσεις λαθρεμπορίας πλαστογραφημένων οχημάτων.

Οι συλληφθέντες, που έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Ένας εξ αυτών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για κακουργηματικές απάτες και πλαστογραφίες, θα παρουσιαστεί και στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



