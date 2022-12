Πως «είδαν» τα social media το Μουντιάλ – Ρεκόρ 25ετίας και για τη Google

Συνολικά 113.136.540 μηνύματα αναρτήθηκαν στα social media για το παγκόσμιο κύπελλο του 2022, που ολοκληρώθηκε στο Κατάρ με θριαμβεύτρια την Αργεντινή, αριθμός κατά 60% μεγαλύτερος σε σχέση με το Μουντιάλ του 2018.

Με πάνω από δέκα εκατομμύρια μηνύματα υποδέχθηκαν οι ποδοσφαιρόφιλοι την παρουσία του Νοτιοκορεάτη καλλιτέχνη, Jungkook, στην τελετή έναρξης της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Ενώ, κατά την διάρκεια του τελικού, αναρτήθηκαν 25,9 εκατομμύρια ποστ.

Μετά τον τελικό Αργεντινή-Γαλλία, ο αμέσως επόμενος αγώνας που συζητήθηκε στα σόσιαλ μίντια ήταν ο προημιτελικός ανάμεσα στο Μαρόκο και την Πορτογαλία, με 1.048.827 μηνύματα.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έλαβε τα περισσότερα αιτήματα με 9,2 εκατομμύρια δημοσιεύσεις, ενώ σε εθνικό επίπεδο, στην κορυφή του ενδιαφέροντος βρέθηκε η Αργεντινή με 41,3 εκατομμύρια μηνύματα, ξεπερνώντας την Γαλλία (20,3 εκατομμύρια) και την Βραζιλία (9,1 εκατομμύρια).

Τα συγκεκριμένα στοιχεία συνέλεξε και γνωστοποίησε το εργαλείο παρακολούθησης «Visibrain».

Ρεκόρ και για Google

«Ήταν σαν όλος ο πλανήτης να αναζητούσε μόνο ένα πράγμα!» παραδέχτηκε ο Sundar Pichai, ο διευθύνων σύμβουλος της Google, μέσω Twitter, γνωστοποιώντας πως, κατά τη διάρκεια του τελικού Αργεντινής – Γαλλίας, η μηχανή αναζήτησης έκανε ρεκόρ κίνησης στα 25 χρόνια της ύπαρξής της.

Search recorded its highest ever traffic in 25 years during the final of #FIFAWorldCup , it was like the entire world was searching about one thing!

— Sundar Pichai (@sundarpichai) December 19, 2022