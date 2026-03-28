Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία στην Εγνατία: Η σύγκρουση με τη νταλίκα, η βοήθεια και η δεύτερη φονική παράσυρση

Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, η Εγνατία Οδός μετατράπηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε σκηνικό τραγωδίας. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου ένα χιλιόμετρο μετά τη σήραγγα ή τον κόμβο της Δωδώνης, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, όπου ένα ΙΧ ενεπλάκη σε σύγκρουση με νταλίκα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα. Από τα πρώτα στοιχεία που μεταδόθηκαν, στο σημείο επικρατούσαν πολύ δύσκολες συνθήκες, με αναφορές για χαλαζόπτωση που είχε καταστήσει το οδόστρωμα ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Από εκεί και πέρα, η υπόθεση πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή. Μετά την πρώτη σύγκρουση, στο σημείο έφτασε προσωπικό της Εγνατίας Οδού ή της οδικής υποστήριξης, προκειμένου να δώσει σήμανση, να αποκτήσει εικόνα του συμβάντος και να συνδράμει. Σύμφωνα με τα τοπικά ρεπορτάζ, ένας εργαζόμενος κατέβηκε στο οδόστρωμα για να βοηθήσει ή να τοποθετήσει κώνους, όταν παρασύρθηκε από δεύτερο διερχόμενο όχημα. Αυτό ήταν το δεύτερο, θανατηφόρο χτύπημα της ίδιας τραγωδίας.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ακριβώς αυτό: στην αρχή υπήρξε σύγχυση ως προς το αν επρόκειτο για δύο ξεχωριστά τροχαία, όμως η εικόνα που διαμορφώθηκε στη συνέχεια ήταν εκείνη ενός περιστατικού με αλυσιδωτή εξέλιξη. Η πρώτη σύγκρουση κινητοποίησε το συνεργείο, η παρέμβαση στο σημείο έφερε τον εργαζόμενο πάνω στον δρόμο και εκεί ακολούθησε η δεύτερη φονική παράσυρση. Έτσι εξηγείται και το χάος που περιέγραψαν τα πρώτα ρεπορτάζ από την περιοχή.

Διπλή τραγωδία στην Εγνατία: Νεκρός οδηγός ΙΧ και υπάλληλος που παρασύρθηκε ενώ βοηθούσε BINTEO

Οι διασώστες και οι σωστικές δυνάμεις κλήθηκαν να επιχειρήσουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Οι πρώτες αναφορές μιλούν για κλειστά ρεύματα, εγκλωβισμούς και σοβαρή δυσκολία πρόσβασης, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, αστυνομία και ασθενοφόρα. Το γεγονός ότι το δυστύχημα σημειώθηκε σε τμήμα με σήραγγες και περιορισμούς κυκλοφορίας φαίνεται ότι επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τη διαχείριση του συμβάντος και την αποσυμφόρηση του δρόμου.

Η μέχρι τώρα εικόνα, λοιπόν, δεν αναδεικνύει μόνο τη σφοδρότητα της αρχικής σύγκρουσης, αλλά κυρίως το πώς ένα πρώτο ατύχημα μπορεί να προκαλέσει μέσα σε δευτερόλεπτα μια δεύτερη, μοιραία ακολουθία. Και αυτό είναι ίσως το πιο σκληρό στοιχείο της υπόθεσης: ότι ο δεύτερος άνθρωπος δεν σκοτώθηκε μέσα στο αρχικό τροχαίο, αλλά την ώρα που βρέθηκε εκεί για να προσφέρει βοήθεια.

