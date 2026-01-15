Πώς εξελίσσεται η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα: Απότομη αύξηση λόγω ψυχρής εισβολής

Αξιόλογη χιονοκάλυψη 19% στην Ελλάδα στις 12 Ιανουαρίου 2026. Νέες χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινά και ημιορεινά

15 Ιαν. 2026 9:29
Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, η χιονοκάλυψη στην Ελλάδα παρουσίασε αξιόλογη αύξηση στις αρχές Ιανουαρίου 2026. Στις 12 Ιανουαρίου, το ποσοστό χιονοκάλυψης έφτασε το 19% της συνολικής έκτασης της χώρας, ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της εποχής (14%), βάσει της μέσης ημερήσιας χιονοκάλυψης της περιόδου 2004–2025.

Έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2025, η παρουσία χιονιού παρέμενε περιορισμένη, όπως συχνά παρατηρείται την τελευταία δεκαετία. Σταδιακή αύξηση ξεκίνησε από τα τέλη του μήνα, ενώ απότομη ήταν η άνοδος μετά τις 10 Ιανουαρίου, αποτέλεσμα ψυχρής εισβολής που προκάλεσε χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, κυρίως σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και σε χαμηλότερα υψόμετρα στη Μακεδονία και σε νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Η σύγκριση με την κλιματολογική μέση δείχνει ότι ο χειμώνας 2025–2026 χαρακτηρίζεται έως τώρα από συνολικά περιορισμένη χιονοκάλυψη, παρουσιάζει ωστόσο σαφή τάση αύξησής της σε σχέση με έναν «τυπικό» ελληνικό χειμώνα. Τα προγνωστικά στοιχεία υποδεικνύουν νέες χιονοπτώσεις τις επόμενες ημέρες σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα, που αναμένεται να διατηρήσουν ή και να ενισχύσουν περαιτέρω την κάλυψη.

Διάγραμμα εξέλιξης της χιονοκάλυψης

