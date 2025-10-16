Πώς εξιχνιάστηκε η κινηματογραφική κλοπή κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα – Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ

Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Δυτική Αχαΐα και Ζάκυνθο, οι αρχές εξιχνίασαν τη θεαματική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο της Αμαλιάδας. Συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο συνεργοί.

Πώς εξιχνιάστηκε η κινηματογραφική κλοπή κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα - Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ
16 Οκτ. 2025 14:00
Pelop News

Εξιχνιάστηκε, ύστερα από μεθοδική και πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, η κλοπή κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 3ης Οκτωβρίου 2025.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί άνδρες, σε Δυτική Αχαΐα και Ζάκυνθο, στο πλαίσιο ευρείας συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς διαφόρων υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδας —μεταξύ των οποίων τα Τμήματα Δίωξης Εγκλημάτων Ήλιδας, Πύργου, Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.

Αμαλιάδα: Τρεις συλλήψεις για την ληστεία στο κοσμηματοπωλείο – Η σπείρα πουλούσε τη λεία στην Ομόνοια

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, αλλά και δύο ακόμη συνεργών που αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φορώντας γάντια, μετέβησαν τα ξημερώματα της 3ης Οκτωβρίου στο κοσμηματοπωλείο με δύο κλεμμένα αυτοκίνητα, αφαίρεσαν τα προστατευτικά ρολά χρησιμοποιώντας ιμάντα πρόσδεσης, διέρρηξαν την είσοδο και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 130.000 ευρώ, προτού τραπούν σε φυγή.

Από την ανάλυση στοιχείων και δεδομένων (βιντεοληπτικού υλικού, τηλεφωνικών επικοινωνιών και ευρημάτων), οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους πέντε εμπλεκόμενους και συνέλεξαν αδιάσειστα στοιχεία για τη συμμετοχή τους στην κλοπή.

Επιπλέον, προέκυψε ότι οι δράστες είχαν αφαιρέσει τα δύο οχήματα που χρησιμοποίησαν, λίγες ώρες πριν τη διάρρηξη, από τις περιοχές Νέας Μανολάδας και Ανδραβίδας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν τα κλεμμένα οχήματα, τα οποία επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα ακόμα αυτοκίνητο και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας (Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας), ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της σπείρας και την πλήρη εξάρθρωσή της.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:41 Διπλό φονικό στη Φοικινούντα: Το δρομολόγιο και οι καταθέσεις οδήγησαν την ΕΛΑΣ στους 22χρονους
16:29 Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον 52χρονο οικοδόμο για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του το 2024
16:20 ΗΠΑ: Οπαδοί της Χαμάς χάκαραν αεροδρόμια και έβαλαν συνθήματα στα μεγάφωνα
16:18 Κώστας Τσιάρας: «Δεν λιγοψύχησα ποτέ» – Διαψεύδει ότι υπέβαλλε την παραίτησή του
15:55 Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά τον Νοέμβριο η δίκη για την πολύνεκρη φωτιά σε κλαμπ
15:39 Νεκρός σε τροχαίο υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βασιλίσσης Σοφίας
15:37 Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ.
15:21 Ο Α.Σ. Αστραπή Πατρών με 11 αθλητές στη Χαλκίδα για δύο μεγάλα πρωταθλήματα!
15:15 Πάτρα: Εκδήλωση Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το μέλλον της Υπαίθρου – Παπανδρέου και Αρναούτογλου στο επίκεντρο
15:14 Πάτρα: Μπουζουκλερί με έργα τέχνης στην Αγορά Αργύρη – Το θέμα που αποκάλυψε η «Π» και έκανε αίσθηση
15:00 Αίτημα για αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα: Νέα στοιχεία από 300 κάμερες και τις τηλεφωνικές άρσεις
15:00 Αδιευκρίνιστο πότε θα παραδοθεί η γέφυρα Καστελλόκαμπου: Η καθυστέρηση συνεχίζεται στον προαστιακό της Πάτρας
14:56 Σωκράτης Φάμελλος: «Ανησυχώ βαθιά για την πορεία της χώρας – Η κυβέρνηση μετατρέπει τις ήττες σε νίκες»
14:49 Δημοσιεύθηκε η εικόνα του τέλους του Σινουάρ: Το Ισραήλ αποκαλύπτει φωτογραφία από τη Ράφα
14:44 Σφοδρή επίθεση Κουτσούμπα σε Μητσοτάκη: «Με την πλευρά των γενοκτόνων, η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα»
14:39 Σύλληψη ενόρκου μέσα στο Δικαστήριο: Τράβηξε φωτογραφία κατά τη διαδικασία κλήρωσης
14:35 Η Τουρκία ετοιμάζεται για αποστολή στη Γάζα: Δηλώνει έτοιμη να αναλάβει ειρηνευτικό ρόλο
14:28 Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Έρχονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θύελλες – Πάνω από 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα στα δυτικά
14:23 Αιματηρές συγκρούσεις στο Αφγανιστάν: 18 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε μάχες με τον πακιστανικό στρατό
14:14 Δήμος Πατρέων: «Τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων καλύπτονται πλήρως από τον Δήμο και τις Σχολικές Επιτροπές»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ