Πώς εξιχνιάστηκε η κινηματογραφική κλοπή κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα – Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ

Εξιχνιάστηκε, ύστερα από μεθοδική και πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, η κλοπή κοσμηματοπωλείου στην Αμαλιάδα, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 3ης Οκτωβρίου 2025.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί άνδρες, σε Δυτική Αχαΐα και Ζάκυνθο, στο πλαίσιο ευρείας συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς διαφόρων υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδας —μεταξύ των οποίων τα Τμήματα Δίωξης Εγκλημάτων Ήλιδας, Πύργου, Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.

Αμαλιάδα: Τρεις συλλήψεις για την ληστεία στο κοσμηματοπωλείο – Η σπείρα πουλούσε τη λεία στην Ομόνοια

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, αλλά και δύο ακόμη συνεργών που αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και φορώντας γάντια, μετέβησαν τα ξημερώματα της 3ης Οκτωβρίου στο κοσμηματοπωλείο με δύο κλεμμένα αυτοκίνητα, αφαίρεσαν τα προστατευτικά ρολά χρησιμοποιώντας ιμάντα πρόσδεσης, διέρρηξαν την είσοδο και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 130.000 ευρώ, προτού τραπούν σε φυγή.

Από την ανάλυση στοιχείων και δεδομένων (βιντεοληπτικού υλικού, τηλεφωνικών επικοινωνιών και ευρημάτων), οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους πέντε εμπλεκόμενους και συνέλεξαν αδιάσειστα στοιχεία για τη συμμετοχή τους στην κλοπή.

Επιπλέον, προέκυψε ότι οι δράστες είχαν αφαιρέσει τα δύο οχήματα που χρησιμοποίησαν, λίγες ώρες πριν τη διάρρηξη, από τις περιοχές Νέας Μανολάδας και Ανδραβίδας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν τα κλεμμένα οχήματα, τα οποία επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα ακόμα αυτοκίνητο και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας (Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας), ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της σπείρας και την πλήρη εξάρθρωσή της.

