Πώς γιατροί στη Μυτιλήνη έδωσαν τη ζωή 60χρονου τοξικομανούς, καθώς ήταν σε ανοιχτή γραμμή με αγγειοχειρουργούς στο «Αττικόν»

Υποδειγματική διαχείριση όταν παρουσιάστηκε αιφνίδια ρήξη μεγάλου ανευρύσματος μηριαίας αρτηρίας, με αποτέλεσμα σοβαρή αιμορραγία

13 Μαρ. 2026 20:50
Κυριολεκτικά σωτήρια υπήρξε για τη ζωή 60χρονου ασθενούς με σοβαρά προβλήματα υγείας, που νοσηλευόταν στην Α’ παθολογική κλινική του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, η συνεργασία των γιατρών του ιδρύματος με τους γιατρούς του Νοσοκομείου «Αττικόν» στην Αθήνα.

Ο ασθενής είχε προγραμματισθεί να μεταφερθεί σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Αθήνας για εξειδικευμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετώπιζε και τα οποία οξύνονταν και λόγω της τοξικοεξάρτησης του. Η μεταφορά όμως καθυστέρησε λόγω έργων στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης πράγμα που δεν επέτρεπε την προσγείωση αεροπλάνου. Τότε παρουσιάστηκε αιφνίδια ρήξη μεγάλου ανευρύσματος μηριαίας αρτηρίας, με αποτέλεσμα σοβαρή αιμορραγία.

Έστησαν δίκτυο και του έσωσαν τη ζωή
Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και της ανάγκης αντιμετώπισης του περιστατικού από εξειδικευμένο αγγειοχειρουργό που δεν υπάρχει στη Μυτιλήνη, στήθηκε ένα δίκτυο αντιμετώπισης του περιστατικού, ώστε να σωθεί η ζωή του ασθενούς που κινδύνευε από λεπτό σε λεπτό.

Με την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής, Κωνσταντίνου Μουλακάκη, και του ειδικευόμενου Αγγειοχειρουργικής Υφαντή ‘Αρη στο Νοσοκομείο Αθηνών «Αττικόν», οι οποίοι επέδειξαν αξιοθαύμαστη συναδελφικότητα και επαγγελματισμό καθοδηγώντας την ομάδα γενικών χειρουργών γιατρών της ομάδας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, οι οποίοι επενέβησαν αγγειοχειρουργικά. Ο ασθενής παρουσίασε σαφή βελτίωση και φυσικά διασώθηκε. Στη συνέχεια, αφού κατέστη δυνατή, έγινε με ασφάλεια η αεροδιακομιδή του ασθενούς σε νοσοκομείο της Αθήνας για την οριστική αντιμετώπισή του προβλήματος.

«Υψηλό το επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης»
Όπως επισημαίνεται από τον Πρόεδρο του Νοσοκομείου Μυτιλήνης Αλέξανδρο Κουτσαντώνη «η επιτυχής έκβαση του περιστατικού αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης, την ετοιμότητα και το αίσθημα ευθύνης που διακρίνει το προσωπικό του Νοσοκομείου Μυτιλήνης στην καθημερινή μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Την ιδιαίτερη εκτίμηση και τις θερμές μου ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Μυτιλήνης καθώς και στα στελέχη του Νοσοκομείου “Αττικόν” που αντιμετώπισαν με επιτυχία ένα εξαιρετικά επείγον και απειλητικό για τη ζωή συνανθρώπου μας περιστατικό».

