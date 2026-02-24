Πως η ΑΑΔΕ εντόπισε ναρκωτικά, αδήλωτο συνάλλαγμα, δολάρια και ρούβλια! ΦΩΤΟ

Oι τελωνειακοί υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συνεχίζουν να δίνουν καθημερινές μάχες ενάντια στα κυκλώματα του λαθρεμπορίου. Μάλιστα έχουν σύμμαχο τα μηχανήματα ακτινοσκόπησης X-Ray τελευταίας γενιάς και τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους – ανιχνευτές.

Ο απολογισμός του δεύτερου εξαμήνου του 2025 αποκαλύπτει μια εντατική προσπάθεια σε αεροδρόμια, λιμάνια και μεθοριακούς σταθμούς, με σημαντικές επιτυχίες στην καταπολέμηση της διακίνησης ρευστών, καπνικών προϊόντων, ναρκωτικών και παραποιημένων ειδών.

Ενδεικτικά, τους μήνες αυτούς κατασχέθηκαν συνολικά:

– 773.355 €, 101.230 $, 10.815 Δολάρια Καναδά, 112.000 Λίρες Τουρκίας, 9.900 Σέκελ, 130 λίρες Αγγλίας, 5.850 Ρούβλια Ρωσίας, 17.840 Γρίβνα Ουκρανίας, 605.500 Φιορίνια Ουγγαρίας, 2.573 Γουάν Κίνας, 47.540 Δηνάρια Σερβίας, 11.000 Ζλότι Πολωνίας, τραπεζικές επιταγές αξίας 21.101€ και 995.197 λίρες Τουρκίας, 14 χρυσά νομίσματα και 3 ράβδοι χρυσού,

– 4.715.310 τεμάχια τσιγάρα, 231 kg καπνού, 425 πούρα και 10.780 θερμαινόμενες ράβδοι καπνού,

– 96 φιάλες παράνομων αλκοολούχων ποτών,

– 27.448 λαθραία είδη (τσάντες, ενδύματα, χάπια, μαχαίρια κ.α.) και 6.262 παραποιημένα είδη,

– 168 kg κάνναβη, 506 kg ΚΗΑΤ, 1.010.650 δισκία ναρκωτικών ουσιών κ.α.

Αναλυτικά:

Αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τη συνδρομή των σκύλων ανιχνευτών «Hant» και «Camora» εντοπίστηκαν:

– 1.165€, 107$, 10.815 Δολάρια Καναδά και 14 χρυσά νομίσματα σε επιβάτη από Τορόντο,

– 15.000€ σε επιβάτη από Κάιρο,

– 2.165€, 12.750$ και 9.800 Σέκελ σε επιβάτη από Τελ Αβίβ,

– 7.500€ και 4.200$ σε επιβάτη από Αμάν,

– 79.695€ σε επιβάτη από Κάιρο.

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», με τη συνδρομή του σκύλου ανιχνευτή «Elvis» εντοπίστηκαν:

– 92.325€, 26.173$, 8.600 λίρες Τουρκίας, 100 Σέκελ, 10 λίρες Αγγλίας, 5.850 Ρούβλια Ρωσίας, 17.840 Γρίβνα Ουκρανίας και 2.573 Γουάν Κίνας σε επιβάτες κατά την άφιξή τους από Κωνσταντινούπολη,

– 10.920€ σε επιβάτη κατά την άφιξή του από Τελ Αβίβ,

– 8.360€, 10.000$, 120 λίρες Αγγλίας σε επιβάτη κατά την άφιξή του από Λονδίνο.

