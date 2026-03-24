Πώς η «σέχτα» των 4 λογιστών έστησε την απάτη των 33 εκατ. με βιτρίνα TikTokers, μοντέλα και παίκτες ριάλιτι

Με δομή που παραπέμπει σε καλοκουρδισμένο μηχανισμό και με βιτρίνα πρόσωπα αναγνωρίσιμα από τα social media, τα ριάλιτι και τον χώρο του lifestyle, η εγκληματική οργάνωση που ερευνάται για εικονικές εταιρείες, πλαστά τιμολόγια και τεράστια ζημία σε βάρος του Δημοσίου φαίνεται πως είχε στήσει ένα πολυεπίπεδο σύστημα εξαπάτησης με επίκεντρο τέσσερις λογιστές.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδήγησε σε 22 συλλήψεις, ενώ συνολικά 40 πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προκάλεσε ζημία 33 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Κατά τις Αρχές, η δράση της οργάνωσης είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2018. Στο διάστημα αυτό είχε αναπτυχθεί ένα δίκτυο 226 εταιρειών, πολλές από τις οποίες ήταν εικονικές ή λειτουργούσαν ως «κελύφη», ενώ άλλες είχαν κανονική δραστηριότητα αλλά εντάσσονταν στον ίδιο μηχανισμό. Μέσω αυτών των εταιρειών εμφανιζόταν ότι απασχολούνταν προσωπικό, χωρίς όμως να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, το κύκλωμα φέρεται να εξέδιδε πλαστά τιμολόγια και να αποκόμιζε παράνομα ποσά από τον ΦΠΑ, ενώ η ζημία προς τον ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 22 εκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο πλαίσιο, οι ίδιες πρακτικές φέρεται να οδήγησαν και σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, με επιπλέον ζημία περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο.

Από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι σε 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες εμφανίζονταν ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, αλλά ακόμη και άνθρωπος που είχε πεθάνει. Η εικόνα αυτή δείχνει, σύμφωνα με τα ευρήματα, το βάθος της παραποίησης και το εύρος της απάτης που είχε στηθεί.

Στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται γνωστός TikToker, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, διατηρώντας επιχείρηση μασάζ αλλά και τουλάχιστον τέσσερα καταστήματα γνωστής αλυσίδας καφέ και πρόχειρου φαγητού. Στη δικογραφία εμφανίζεται επίσης πρώην παίκτης του MasterChef, ο οποίος είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα στο παρελθόν, καθώς και ιδιοκτήτης επιχείρησης υπηρεσιών μασάζ που είχε εμφανιστεί και ως παρουσιαστής σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία βρίσκονται ακόμη μοντέλα και παρουσιαστές, ενώ γίνεται λόγος και για άτομο που είχε βρεθεί στο προσκήνιο λόγω της προσωπικής του ζωής και της σχέσης του με πασίγνωστη influencer. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν έγιναν συλλήψεις επειδή οι επίμαχες εταιρείες είχαν ήδη κλείσει, παρότι, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν εμπλακεί στον μηχανισμό της απάτης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα νήματα κινούσε μια τετράδα λογιστών, η οποία αναλάμβανε το άνοιγμα των εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων. Γύρω από αυτόν τον πυρήνα προστέθηκαν σταδιακά και άλλα πρόσωπα, τα οποία εντάχθηκαν σε διαφορετικά στάδια στη λειτουργία της οργάνωσης.

Κομβικό στοιχείο της μεθοδολογίας ήταν η τριπλή διαστρωμάτωση των 226 εταιρειών, ώστε να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος ο εντοπισμός του πραγματικού κέντρου ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές. Κάθε ομάδα εταιρειών είχε διακριτό ρόλο, αλλά όλες συνδέονταν μεταξύ τους, είτε μέσω των ίδιων διαχειριστών και λογιστών, είτε μέσω αφανών εταίρων και «αχυρανθρώπων».

Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε τις εταιρείες με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες ξεκινούσαν την επίσημη δραστηριότητά τους, κυρίως στον χώρο της εστίασης και των υπηρεσιών. Σε αυτές εμφανίζονταν οι ίδιοι ως διαχειριστές και επιχειρηματίες, ενώ στην ίδια κατηγορία υπήρχαν και οι εταιρείες των λογιστών που είχαν την ευθύνη της συνολικής λογιστικής διαχείρισης.

Η δεύτερη ομάδα εταιρειών είχε διαφορετικό σκοπό: να αποσυνδέσει φαινομενικά τους αρχικούς επιχειρηματίες από τις ευθύνες των πρώτων εταιρικών σχημάτων. Οι εταιρείες αυτές στήνονταν με στοιχεία τρίτων προσώπων, τα οποία λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Είχαν συχνά ίδια έδρα, ίδιο προσωπικό, παρόμοια επωνυμία και τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας με τις αρχικές εταιρείες, όμως τυπικά εμφανίζονταν να ανήκουν σε άλλους.

Κατά την έρευνα, οι διαχειριστές αυτοί είχαν και τον ρόλο του ανθρώπου που θα απορροφούσε τις συνέπειες όταν η υπόθεση θα άρχιζε να ξετυλίγεται. Η δεξαμενή αυτών των προσώπων φαίνεται ότι αποτελούνταν από ανθρώπους που είτε γνώριζαν τον ρόλο που αναλάμβαναν είτε βρίσκονταν σε οικονομική ανάγκη και δέχονταν να χρησιμοποιηθούν.

Η τρίτη ομάδα περιλάμβανε καθαρά εικονικές εταιρείες, χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και χωρίς ουσιαστική φυσική έδρα. Πρόκειται για εταιρείες-κελύφη που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του κυκλώματος, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της ενοικίασης προσωπικού.

Σε αυτές, σύμφωνα με τις Αρχές, εμφανίζονταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα, άτομα με πλαστά στοιχεία ταυτότητας, με κλεμμένα ΑΦΜ ή ακόμη και αλλοδαποί των οποίων τα στοιχεία είχαν χαθεί ή κλαπεί. Οι συγκεκριμένες εταιρείες χρησιμοποιούνταν και για την εικονική ασφάλιση προσώπων, είτε των ίδιων των κατηγορουμένων και συγγενών τους είτε τρίτων, προκειμένου να εξασφαλίζονται ασφαλιστική κάλυψη, επιδόματα ανεργίας και άλλες παροχές.

Η λειτουργία των εταιρειών αυτών ήταν διαδοχική. Όταν μία σταματούσε ή έκλεινε, μια επόμενη άρχιζε να δραστηριοποιείται σχεδόν αμέσως, με χρονική αλληλοκάλυψη που, κατά την αστυνομική εκτίμηση, δεν ήταν τυχαία αλλά απολύτως σχεδιασμένη. Αυτή η «διαδοχή» αποτυπωνόταν κυρίως στο ασφαλιστικό αποτύπωμα των εργαζομένων και φανέρωνε τη συνέχεια της ίδιας δραστηριότητας κάτω από διαφορετικό νομικό περίβλημα.

Η εικόνα που περιγράφεται από τη δικογραφία είναι εκείνη ενός σύνθετου κυκλώματος με πρόσωπα-βιτρίνα, οργανωτική δομή, διαδοχικά εταιρικά σχήματα και καθαρό επιχειρησιακό σχέδιο. Στο κέντρο της υπόθεσης, όμως, δεν βρίσκονται μόνο τα προβεβλημένα ονόματα, αλλά κυρίως ο λογιστικός μηχανισμός που φέρεται να σχεδίασε, να οργάνωσε και να συντήρησε μια απάτη εκατομμυρίων για χρόνια.

