Πώς κρίνετε το διάγγελμα; Εξι πολιτικά στελέχη από την Αχαΐα σχολιάζουν τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Προκάλεσε πολύ «θόρυβο» (αναμενόμενο ήταν, εδώ που τα λέμε…) το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σήκωσε τεράστια «σκόνη» από σχόλια.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε κυρίως σε δύο σημεία:

-Τη μάστιγα των πελατειακών σχέσεων. «Από το 2019 αγωνίζομαι να μετατρέψω την Ελλάδα σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Οι νοοτροπίες αιώνων δεν αλλάζουν, δυστυχώς, απ’ τη μία στιγμή στην άλλη. Ολες οι πολιτικές που υλοποιούνται ήδη, αλλάζουν το “βαθύ κράτος”. Καλούμαστε να αναμετρηθούμε με όλες εκείνες τις διαχρονικές παθογένειες που δεν ξεριζώσαμε ακόμα».

-Την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας συνολικά. Θα εισηγηθώ μία νέα δέσμη θεσμικών τομών, πέραν των προτάσεών μας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανάμεσά τους, το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, με αντικατάσταση του υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο, και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή».

Ιάσων Φωτήλας (υφυπουργός Πολιτισμού και βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ):

«Ο πρωθυπουργός μίλησε με τον τρόπο που του αναγνωρίζουμε: χωρίς υπεκφυγές, χωρίς μπαλώματα, χωρίς την ευκολία της διαχείρισης εντυπώσεων.

Αντιμετώπισε όχι μόνο τα συμπτώματα, αλλά τις βαθύτερες αιτίες μιας παθογένειας που διαπερνά δεκαετίες ελληνικής πολιτικής ζωής.

Αυτή η ειλικρίνεια δεν είναι πρωτόγνωρη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη· είναι μία σταθερή επιλογή που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που η συγκυρία το απαιτεί, και που έχει αποδειχθεί τόσο αξιόπιστη όσο και αποτελεσματική. Η σύγκρουση με τις δυσλειτουργίες του παρελθόντος δεν είναι γι’ αυτόν, αλλά και όλους εμάς στην κυβέρνησή του, ρητορική. Είναι πολιτικό πρόγραμμα που υλοποιείται. Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός, η διαφάνεια, η αναβάθμιση του κράτους σε μία δομή αντικειμενική και προσανατολισμένη στον πολίτη: αυτή η πορεία είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εξαγγελία για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Πρόκειται για μία τομή που χωρίζει ρητά δύο διαφορετικές λογικές: τη λογική της εκτελεστικής εξουσίας και τη λογική της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.

Η συγκέντρωσή τους στο ίδιο πρόσωπο υπήρξε ανέκαθεν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των πελατειακών σχέσεων, που ο ίδιος ο πρωθυπουργός περιέγραψε με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Η πρόταση αυτή αξίζει να συζητηθεί σοβαρά και να υλοποιηθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τολμά και το αποδεικνύει».

Νίκος Μοίραλης (γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας):

«Τα βέλη από τη φαρέτρα της σημερινής κυβέρνησης τελείωσαν. Κανένα τέχνασμα, κανένας αντιπερισπασμός δεν θα στρέψει την κοινή γνώμη από τα αληθινά προβλήματα σε ένα κάλπικο αφήγημα περί διαχωρισμού κυβέρνησης με το βουλευτικό αξίωμα.

Δεν είναι το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή το πρόβλημα στη διάβρωση της Κυβέρνησης, αλλά η συμμετοχή τού ίδιου του πρωθυπουργού σε κάθε λογής σκάνδαλο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Η μπάλα στην κερκίδα, λοιπόν, και τα ΜΜΕ για 48 ώρες θα προσπαθήσουν να επηρεάσουν την κοινή με ένα δήθεν φιλελεύθερο αφήγημα για ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού έργου και της κυβέρνησης με την σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά τις 48 ώρες, ούτε ο ίδιος θα θυμάται το αφήγημα. Τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως, τα Τέμπη και τις παρακολουθήσεις με το Predator θα τις θυμόμαστε όλοι».

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος (βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ):

«O πανικός στον οποίο έχει περιέλθει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του αποτυπώθηκε στο «διάγγελμά» του, αφού μετά από εφτά χρόνια διακυβέρνησης, μάς είπε ότι θα καταπολεμήσει το «βαθύ κράτος» και τις «διαχρονικές παθογένειες».

Αυτό που δεν μας είπε όμως, είναι ότι το «βαθύ κράτος» είναι το δικό του «επιτελικό κράτος» και ότι «αρχιερέας των παθογενειών» είναι ο ίδιος. Για να αποπροσανατολίσει τους πολίτες ανακοίνωσε με «θεσμική ελαφρότητα», επικοινωνιακή σκοπιμότητα και υποκρισία το «πυροτέχνημα» του ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργών και βουλευτών μετά τις εκλογές του 2027.

Ο κ. Μητσοτάκης, επικεφαλής της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης που γνώρισε η χώρα από τη Μεταπολίτευση, ο οποίος ουσιαστικά κάλυψε τους υπουργούς και τους βουλευτές του που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά το ίδιο το πρόβλημα…».

Γιώργος Μώρος (πολιτευτής Αχαΐας με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου):

«Το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού δεν ήταν παρά η προσπάθεια πυρόσβεσης μετά τη μεγάλη φωτιά και ακόμη η προσπάθεια καθησυχασμού στην έλλειψη διαφάνειας και ισοπολιτείας που ξεσήκωσε από αγανάκτηση και τον τελευταίο πολίτη στη χώρα.

Η αγωνία σε αυτό το μήνυμα ήταν να συμψηφιστεί η σύμφυτη παθογένεια ενός στρεβλού συστήματος διοίκησης που έρχεται από το μακρινό παρελθόν με τις πελατειακές σχέσεις των βουλευτών που κατηγορήθηκαν πρόσφατα. Αλλά έτσι, κ. πρωθυπουργέ, καταργείται η ισοπολιτεία, ενισχύεται η ανισότητα μεταξύ των πολιτών και ακόμη η αίσθηση της αδυναμίας να προστατευτεί από αυτόν που θα έπρεπε να είναι προστάτης του. Το κράτος. Οταν όμως το κράτος διαφθείρεται και μετατρέπεται σε λάφυρο της πλειοψηφικής παράταξης, όταν το λάφυρο της πλειοψηφικής παράταξης μοχλεύει ανοιχτά τα αποτελέσματα των εκλογών σε διάφορες περιφέρειες της χώρας μέσα από τα «αθώα» ρουσφέτια, τότε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την αλλοίωση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Αν υπήρχε πολιτικό ανάστημα, θα υπήρχε και πολιτική ευθύνη».

Σία Αναγνωστοπούλου (η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς):

«Θα σχολιάσω την πρότασή του για τη θεσμοθέτησή του ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή με αυτή του υπουργού. Η «κάθαρση» στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται, με αυτή την εξαγγελία, «ευκαιρία» για μία επικίνδυνη εξέλιξη της ίδιας της δημοκρατίας. Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, η προέλευση των υπουργών (εκτελεστική εξουσία) από το κοινοβούλιο (νομοθετική εξουσία) συνιστά τη δικλείδα από την οποία η εκτελεστική εξουσία αντλεί τη νομιμοποίησή της από το εκλεγμένο σώμα των αντιπροσώπων του έθνους για να εκτελέσει μία πολιτική εντολή.

Αν η σύνδεση μεταξύ εκτελεστικού και νομοθετικού χαλαρώσει ή καταργηθεί διά νόμου, τότε αλλάζει και ο χαρακτήρας του πολιτεύματος. Ο πρωθυπουργός προτείνει τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από το νομοθετικό στο εκτελεστικό, τη «μετάλλαξη» δηλαδή της δημοκρατίας, σε μία δημοκρατία όπου η εξουσία θα απορρέει από τον λαό αλλά θα ξαναγυρίζει σε έναν κύκλο ειδικών με απόλυτο κριτή των πάντων τον έναν, τον πρωθυπουργό.

Ας σκεφτούμε λίγο τι έγινε με την ΕΥΠ, την ΕΡΤ και το ΑΠΕ: όλα απευθείας στον πρωθυπουργό και το Μαξίμου. Ακόμα χειρότερα που και οι βουλευτές/τριες, με αυτή την πρόταση, θα είναι «κυλιόμενοι». Εν ολίγοις, η λαϊκή βούληση, βάσει της οποίας συγκροτείται η νομοθετική εξουσία, θα αλλοιώνεται από την πρωθυπουργική βούληση.

Με το διάγγελμά του ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναζητεί πρόσφορο έδαφος για τη μετάλλαξη της δημοκρατίας».

Ανδρέας Ρέγκλης (υποψήφιος ευρωβουλευτής και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας στην Αχαΐα):

«Ο πρωθυπουργός ισχυρίστηκε για πολλοστή φορά πως ’’δεν ήξερε τίποτα’’. Κατάντησε ανέκδοτο. Η κυβέρνησή του πιάστηκε “με τη γίδα στην πλάτη” και η όψιμη επίκληση της άγνοιας δεν είναι τίποτα άλλο από μία κυνική ομολογία αποτυχίας και πολιτικής ανευθυνότητας.

Τολμά ο πρωθυπουργός να υπόσχεται ψηφιοποίηση και ψηφιακό εκσυγχρονισμό, όταν αποκαλύπτεται, από τις επισυνδέσεις, ότι ο γραμματέας της ΝΔ και ο υποψήφιος ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αμφότεροι προσωπικές επιλογές του κ. Μητσοτάκη, φέρονται να αλλοίωναν δεδομένα ’’χεράτα’’.

Η πρωθυπουργική ρητορική περί ’’πολέμου κατά των ρουσφετιών’’ καταρρέει καθώς ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως δηλώνει κυνικά πως τα ρουσφέτια αποτελούν ’’παράδοση’’, διαφημίζοντας μάλιστα ότι το τηλέφωνό του είναι ανοικτό για ’’διευκολύνσεις’’. Στα 7 χρόνια θητείας της η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε καμία ουσιαστική τομή. Θυμήθηκε την ’’κάθαρση’’ μόνο τώρα που οι αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας την πνίγουν. Η αλήθεια είναι μία: Η διαφάνεια δεν υπήρξε ποτέ μέρος του DNA τους. Το διάγγελμα αυτό είναι η τελευταία πράξη ενός καθεστώτος που καταρρέει υπό το βάρος των πρακτικών του».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



