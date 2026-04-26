Πώς σχολίασε ο Κυρ. Μητσοτάκης την επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο

«Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του για την επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ και υψηλόβαθμων μελών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε την «ανακούφισή» του για το γεγονός ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου και η πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, όπως και όλοι οι παριστάμενοι, είναι ασφαλείς, επισημαίνοντας πως «τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά».

«Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



