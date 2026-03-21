Πώς θα γίνεται ο έλεγχος ηλικίας για αλκοόλ και καπνικά, βήμα-βήμα η ψηφιακή διαδικασία

Με καθορισμένη ψηφιακή διαδικασία θα πραγματοποιείται πλέον η επαλήθευση ηλικίας για την αγορά καπνικών προϊόντων, αλκοόλ και ειδών νικοτίνης, στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού που ενεργοποιείται για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η λύση που υλοποιείται στην Ελλάδα στηρίζεται στη χρήση του Gov.gr Wallet και του Kids Wallet και έρχεται να λειτουργήσει ως πρακτικό εργαλείο ελέγχου στα σημεία πώλησης. Πρόκειται για μια διαδικασία που σχεδιάστηκε ώστε να είναι απλή τόσο για τον πωλητή όσο και για τον πολίτη, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εξοικείωση με σύνθετες ψηφιακές λειτουργίες.

Η επαλήθευση θα γίνεται με τη βοήθεια QR code. Στο κατάστημα, ο πωλητής θα επιλέγει μέσα από την εφαρμογή την ηλικιακή κατηγορία που απαιτείται για την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος, όπως για παράδειγμα την ένδειξη «άνω των 18 ετών». Αμέσως μετά, στην οθόνη θα εμφανίζεται ένας μοναδικός κωδικός QR.

Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής θα σκανάρει τον κωδικό με το Gov.gr Wallet ή το Kids Wallet και θα δίνει έγκριση για την αποστολή πιστοποιητικού επιβεβαίωσης ηλικίας. Το σύστημα δεν θα εμφανίζει στον πωλητή την ακριβή ηλικία ή άλλα προσωπικά στοιχεία, αλλά μόνο το αποτέλεσμα του ελέγχου, δηλαδή αν η πώληση επιτρέπεται ή όχι.

Με αυτόν τον τρόπο, ο πωλητής θα βλέπει απλώς μια θετική ή αρνητική ένδειξη, χωρίς να αποκτά πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή. Η λογική του συστήματος είναι να συνδυάζει ταχύτητα, αξιοπιστία και προστασία της ιδιωτικότητας, περιορίζοντας στο απολύτως αναγκαίο την πληροφορία που κοινοποιείται κατά τη συναλλαγή.

Η διαδικασία αυτή έρχεται να στηρίξει στην πράξη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει ρητά ότι η πώληση, η προσφορά και η διάθεση αλκοόλ, καπνικών και συναφών προϊόντων σε ανηλίκους απαγορεύεται. Παράλληλα, η ευθύνη για την εξακρίβωση της ηλικίας ανατίθεται ξεκάθαρα στον πωλητή, ο οποίος δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη συναλλαγή αν δεν υπάρξει αποδεικτικό ότι ο αγοραστής είναι ενήλικος.

Παπαστεργίου: «Η ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας περιορίζει ουσιαστικά την πρόσβαση ανηλίκων σε επιβλαβή προϊόντα»

«Η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίλυση πραγματικών κοινωνικών προβλημάτων κι αυτή είναι η ομορφιά της. Υπό τον συντονισμό του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου και σε στενή συνεργασία με τα υπουργεία Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, υλοποιούμε ένα συνεκτικό ψηφιακό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων. Με το alto.gov.gr διασφαλίζουμε για πρώτη φορά την πλήρη χαρτογράφηση της αγοράς προϊόντων καπνού, άτμισης και αλκοόλ, ενισχύοντας τον στοχευμένο έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές. Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας events.gov.gr θεσπίζουμε ένα σαφές και διαφανές πεδίο για τη δήλωση ιδιωτικών εκδηλώσεων με συμμετοχή ανηλίκων, περιορίζοντας φαινόμενα καταστρατήγησης και διευκολύνοντας τους ελέγχους. Επιπλέον, η ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας μέσω του Kids Wallet και Gov.gr Wallet εισάγει μια ασφαλή και αξιόπιστη διαδικασία, που περιορίζει ουσιαστικά την πρόσβαση ανηλίκων σε επιβλαβή προϊόντα, χωρίς περιττή έκθεση προσωπικών δεδομένων. Η ίδια προσέγγιση θα επεκταθεί και στις διαδικτυακές αγορές, μετά από ένα διάστημα προσαρμογής των επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που ήρθε για να μείνει, ώστε να διαμορφώσουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας και για αυτό απαιτείται η στήριξη όλων μας», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την παρουσίαση στη συνέντευξη Τύπου του Οδικού Χάρτη και Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Καθολική Εφαρμογή της Απαγόρευσης Πώλησης Καπνικών και Αλκοόλ σε Ανήλικους.

Πώς λειτουργεί η ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας

Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην εισαγωγή ψηφιακού συστήματος επαλήθευσης ηλικίας: η ταυτοποίηση της ενηλικότητας θα γίνεται μέσω των εφαρμογών Gov.gr Wallet και Kids Wallet.

Στα σημεία λιανικής, ο πωλητής επιλέγει στην εφαρμογή την απαιτούμενη ηλικιακή ομάδα (π.χ., άνω των 18 ετών) και εμφανίζεται ένα QR code. Ο υποψήφιος αγοραστής σκανάρει το QR είτε με το Gov.gr Wallet είτε με το Kids Wallet και επιτρέπει την κοινοποίηση ενός πιστοποιητικού επιβεβαίωσης ηλικίας.

Το σύστημα εμφανίζει στον πωλητή πράσινη ή κόκκινη ένδειξη για το αν επιτρέπεται ή όχι η πώληση, χωρίς να αποκαλύπτεται η ακριβής ηλικία του αγοραστή, προσδίδοντας έτσι αξιοπιστία, ταχύτητα και σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.

Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων αναμένεται να περιορίσει ουσιαστικά την πρόσβαση των ανηλίκων σε απαγορευμένα προϊόντα και να διευκολύνει την εφαρμογή του νόμου.

Το πλαίσιο προβλέπει επίσης αυστηρές ρυθμίσεις για την είσοδο ανηλίκων σε χώρους διασκέδασης: η είσοδος και παραμονή ανηλίκων σε αμιγώς μπαρ και νυχτερινά κέντρα απαγορεύεται, ενώ εξαιρέσεις για ιδιωτικές εκδηλώσεις με συμμετοχή ανηλίκων επιτρέπονται μόνο σε οριοθετημένους χώρους, εκτός ωραρίου λειτουργίας και μετά από υποχρεωτική δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα events.gov.gr.

Σημαντικό εργαλείο εποπτείας γίνεται το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων (alto.gov.gr), όπου θα εγγραφούν υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις και τα σημεία πώλησης προϊόντων καπνού, αλκοόλ και συναφών μη καπνικών προϊόντων, επιτρέποντας για πρώτη φορά την πλήρη χαρτογράφηση της αγοράς, τη στοχευμένη εποπτεία και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ αρμοδίων Αρχών.

Με την εγγραφή εκδίδεται έγγραφο με QR code για την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων. Η προθεσμία εγγραφής στο alto.gov.gr λήγει στις 16 Απριλίου 2026.

Το νέο ψηφιακό οικοσύστημα -συνδυάζοντας Gov.gr Wallet, Kids Wallet, alto.gov.gr και events.gov.gr- φιλοδοξεί να μετασχηματίσει την εφαρμογή της νομοθεσίας σε καθημερινό και αποτελεσματικό εργαλείο, αυξάνοντας την αποτρεπτική ικανότητα απέναντι στην πρόσβαση ανηλίκων σε εξαρτήσεις και ενισχύοντας συνολικά την προστασία της δημόσιας υγείας.

