Πώς θα καταλάβουν τα παιδιά την Ανάσταση Του Χριστού; Ο π. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος απαντά

Μεγάλο Σάββατο! Σήμερα, οι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν κοιτάζουν ψηλά, αλλά δίπλα τους, καθώς το θαύμα βρίσκεται ανάμεσά μας!

Είναι ημέρα τιμής, ημέρα ελπίδας, ημέρα φωτός που πλημμυρίζει τις καθαρές ψυχές.

Της ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τα σπιτικά γιορτάζουν. Οι εκκλησιές χτυπούν τις καμπάνες χαρμόσυνα. «Χριστός Ανέστη» λέμε στα παιδιά μας, κι εκείνα απαντούν, «Αληθώς Ανέστη»/. Εχουν διδαχθεί από μικρή ηλικία, τι σημαίνει, η κάθε ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, η Ανάσταση Του Χριστού και η ημέρα της Λαμπρής, όπου τα σπίτια γεμίζουν με αγαπημένα πρόσωπα.

Εχω τη χαρά και την τιμή, να γνωρίζω πολλά χρόνια τον π. Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο, εφημέριο του Ι. Ναού του Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας Πατρών. Το έργο του θεάρεστο! Ενας σύγχρονος ιερέας που αγαπά τα παιδιά και βρίσκεται δίπλα στους συνανθρώπους μας.

Η πρώτη μας συνάντηση έγινε πριν χρόνια, όταν δημιουργήθηκε ο παιδικός σταθμός της ενορίας του. Εκεί, εκπαιδεύονται με αγάπη και σεβασμό, δεκάδες παιδιά κάθε χρόνο. Ακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας και έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις Αγιες Ημέρες του Χριστιανισμού, όπως είναι σήμερα η Ανάσταση Του Χριστού!

Αξίζει να αναφερθώ και στην πρωτοβουλία του πατήρ Κωνσταντίνου, για τη δημιουργία της φημισμένης χορωδίας «BelCantes Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας», που ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία τον Σεπτέμβριο του 2016.

Ο Χριστιανισμός και ο Πολιτισμός κινούνται στην ίδια γραμμή. Βασικές αξίες διδάσκονται στον παιδικό σταθμό, όπου σήμερα, στην μεγαλύτερη εορτή της Χριστιανοσύνης, θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσετε στα παιδιά σας! Αν δεν ξέρετε τον τρόπο, θα μας βοηθήσει ο λόγος του πατρός Κωνσταντίνου Αθανασόπουλου, όπου εκτός από ιερατικός, είναι πάνω απ’ όλα ανθρώπινος και κατανοητός.

-Χριστός Ανέστη! Πώς εξηγούμε στα μικρά παιδιά, την Ανάσταση Του Χριστού;

Η χαρά της Αναστάσεως είναι τόσο μεγάλη, που πολλές φορές δυσκολευόμαστε να τη μεταφέρουμε απλά, ιδίως στα παιδιά. Κι όμως, τα παιδιά έχουν μια καρδιά που καταλαβαίνει βαθύτερα απ’ ό,τι νομίζουμε, αρκεί να τους μιλήσουμε με αλήθεια και απλότητα.

Για να μιλήσουμε σε ένα μικρό παιδί για την Ανάσταση του Χριστού, δε χρειάζονται δύσκολες έννοιες. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από κάτι που γνωρίζει: ότι ο Χριστός αγαπάει όλους τους ανθρώπους και ήρθε στη γη για να μας σώσει. Να του πούμε πως κάποιοι άνθρωποι δεν Τον κατάλαβαν και Τον σταύρωσαν, αλλά ο Χριστός δεν έμεινε στον θάνατο. Επειδή είναι ο Υιός του Θεού, νίκησε τον θάνατο και Αναστήθηκε.

Η Ανάσταση δεν είναι απλώς ένα γεγονός, αλλά μια μεγάλη νίκη, γιατί μας έδειξε ότι το κακό και ο θάνατος δεν έχουν τον τελευταίο λόγο.

Στα μικρά παιδιά, χρησιμοποιήστε εικόνες που θα μπορέσουν να καταλάβουν. Οπως, το σκοτάδι που φεύγει και έρχεται το φως ή ένα λουλούδι που «πεθαίνει» τον χειμώνα και ξαναζωντανεύει την άνοιξη. Ετσι, η Ανάσταση γίνεται κάτι ζωντανό και οικείο.

-Στην ερώτηση ενός παιδιού, «αφού πέθανε, πώς ζωντάνεψε πάλι;», τι απαντάμε, ώστε να το κατανοήσει;

Οταν ένα παιδί ρωτά «αφού πέθανε, πώς ζωντάνεψε πάλι;», δεν ζητά θεολογική ανάλυση, αλλά μια απάντηση που να χωρά στην εμπειρία του. Μπορούμε να του πούμε ότι ο Χριστός δεν είναι ένας απλός άνθρωπος· είναι και Θεός. Και ο Θεός έχει δύναμη πάνω στη ζωή και στον θάνατο. Οπως Εκείνος δημιούργησε τον κόσμο και έδωσε ζωή σε όλα, έτσι μπορούσε και να νικήσει τον θάνατο. Δεν πρόκειται για κάτι που συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, αλλά για κάτι μοναδικό, γιατί ο Χριστός ήρθε να ανοίξει έναν δρόμο για όλους μας.

Μπορούμε ακόμη να προσθέσουμε ότι με την Ανάστασή Του μΑς υποσχέθηκε πως κι εμείς δεν χανόμαστε για πάντα, αλλά έχουμε ελπίδα ζωής κοντά στον Θεό.

Το παιδί δεν χρειάζεται να καταλάβει τα πάντα· αρκεί να νιώσει ότι αυτό που έγινε είναι γεμάτο αγάπη και ελπίδα.

Οταν μιλάμε για θαύματα, χρειάζεται προσοχή και διάκριση. Αν κάποιος έχει ζήσει ένα θαύμα, το σημαντικό δεν είναι να εντυπωσιάσει τους άλλους, αλλά να μεταδώσει την ευγνωμοσύνη και την πίστη που γεννήθηκε μέσα του.

Τα θαύματα δεν είναι «ιστορίες για να πείσουμε», αλλά μαρτυρίες ζωής.

Μπορούμε να μιλήσουμε απλά, χωρίς υπερβολές, χωρίς να πιέζουμε τον άλλον να πιστέψει. Να πούμε τι συνέβη, πώς το ζήσαμε, και κυρίως τι άλλαξε μέσα μας. Γιατί το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι μόνο το γεγονός, αλλά η μεταμόρφωση της καρδιάς: η ειρήνη, η ελπίδα, η εμπιστοσύνη στον Θεό.

Ο άλλος μπορεί να δεχθεί ή να μη δεχθεί αυτά που ακούει, η αλήθεια όμως έχει τη δική της δύναμη και ενεργεί με τον τρόπο και στον χρόνο που γνωρίζει ο Θεός.

-Πόλεμοι, διαφθορά, εγκλήματα και βία. Μάλιστα αντιμετωπίζουμε βία και παραβατικότητα σε ανήλικες. Τι λάθος κάνουμε;

Οσο για την πραγματικότητα που βλέπουμε γύρω μας -πολέμους, βία, διαφθορά, ακόμη και παραβατικότητα σε μικρές ηλικίες- δεν είναι ένα απλό ζήτημα που εξηγείται με μία αιτία. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι βαθύτερα πρόκειται για απομάκρυνση από τον Θεό και από τις αξίες που κρατούν τον άνθρωπο ζωντανό εσωτερικά.

Οταν λείπει η αγάπη, η παιδεία της καρδιάς, το παράδειγμα μέσα στην οικογένεια και την κοινωνία, τότε δημιουργείται ένα κενό. Και το κενό αυτό συχνά γεμίζει με βία, θυμό, εγωισμό.

Ιδιαίτερα στα παιδιά και στους νέους, η έλλειψη ουσιαστικής παρουσίας -γονέων, δασκάλων, πνευματικών ανθρώπων- αφήνει την ψυχή τους ακάλυπτη. Ζουν μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο εικόνες, ταχύτητα και επιρροές, αλλά συχνά χωρίς σταθερά στηρίγματα. Δεν είναι μόνο θέμα «τι κάνουν λάθος οι άλλοι», αλλά και τι λείπει: λείπει ο χρόνος, η ακρόαση, το αληθινό ενδιαφέρον, το ζωντανό παράδειγμα πίστης και ήθους.

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο η καταγγελία του κακού. Χρειάζεται επιστροφή στο καλό: στην οικογένεια που αγαπά και στηρίζει, στην Εκκλησία που αγκαλιάζει χωρίς να απορρίπτει, στην παιδεία που δεν μεταδίδει μόνο γνώσεις αλλά καλλιεργεί χαρακτήρα. Οταν ένα παιδί νιώσει ότι αγαπιέται πραγματικά, ότι έχει νόημα η ζωή του και ότι υπάρχει φως, τότε δύσκολα θα στραφεί στο σκοτάδι.

Η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι μόνο ένα γεγονός που θυμόμαστε, αλλά μια απάντηση σε όλα αυτά: ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι, ότι η ζωή μπορεί να νικήσει τον θάνατο, ότι η αγάπη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο -ξεκινώντας από την καρδιά του καθενός μας.

