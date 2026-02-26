Πως θα λειτουργεί ο «Τειρεσίας» για ενοικιαστές, τι αλλάζει από την 1η Απριλίου

Το Πληροφοριακό Σύστημα Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, το οποίο θα συγκεντρώνει στοιχεία για τις οφειλές που έχουν οι ενοικιαστές προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων, θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι.

Για να λειτουργήσει ο «Τειρεσίας» για τα ενοίκια θα πρέπει να αποφασισθεί πόσα χρέη θα πρέπει να έχει κάποιος σε μισθώματα για να χαρακτηρισθεί κακοπληρωτής και κάτω από ποιες συνθήκες αδυνατούσε να καταβάλλει τα μισθώματα, προκειμένου να προστατευθούν και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Από την 1η Απριλίου, όλα τα ενοίκια κατοικιών θα πρέπει πλέον να εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού του ιδιοκτήτη, ο οποίος θα έχει δηλωθεί επίσημα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στόχος είναι να μειωθεί η φοροδιαφυγή και να αυξηθούν τα δηλωθέντα εισοδήματα από την είσπραξη μισθωμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα ήδη τους τελευταίους μήνες από 255 ευρώ που ήταν το μέσο δηλωθέν ενοίκιο, έχει ξεπεράσει πλέον τα 400 ευρώ και όπως όλα δείχνουν θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα.

Σήμερα στο πληροφοριακό σύστημα καταγράφονται μόνο τα στοιχεία για τις οφειλές στο Δημόσιο που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 2 χρόνια. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα διόρθωσης αλλά και να ενημερώνουν τον ιδιωτικό φορέα για τα δεδομένα της οικονομικής συμπεριφοράς του και αυτό θα δίνεται μόνο εάν προηγουμένως έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση.

Τη δυνατότητα να βγουν από τη μαύρη λίστα του «Τειρεσία» έχουν οι δανειολήπτες που μπήκαν άδικα σε αυτήν εάν πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές είναι οι εξής:

-Ο υπόχρεος θα πρέπει να αποπληρώσει την οφειλή που τον έβαλε σε αυτήν την λίστα.

-Η υποβολή της αίτησης στον Τειρεσία από τον υπόχρεο για την εξόφληση της οφειλής.

