Πώς θα μοιραστούν 220.000 κουπόνια για αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών – Πώς θα «κουρέψετε» τον λογαριασμό του ρεύματος

“Πρεμιέρα” στις 24 Ιουνίου θα κάνει το πρόγραμμα επιδότησης για την αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών. Οι “τυχεροί” θα φτάσουν στους περίπου 220.000 και η επιλογή τους θα γίνει -μεταξύ άλλων- και με εισοδηματικά κριτήρια. Από το εισόδημα, θα εξαρτηθεί και το ποσοστό της επιδότησης το οποίο μπορεί να κυμανθεί από το 30-50%. Λόγω του ότι οι συσκευές που θα αποκτηθούν θα είναι λιγότερο ενεργοβόρες, το νοικοκυριό μπορεί να γλιτώνει ακόμη και 200 ευρώ τον χρόνο από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το πρόγραμμα θα δίνει τη δυνατότητα αντικατάστασης ψυγείου, κλιματιστικού και καταψύκτη. Η αίτηση θα γίνει μέσω πλατφόρμας που θα ενεργοποιηθεί στις 24 Ιουνίου και θα παραμείνει ενεργή το πολύ για 15 ημέρες. Οποιοσδήποτε θα μπορεί να κάνει αίτηση αλλά το εισόδημα θα παίζει καθοριστικό ρόλο και στην τελική επιλογή και στον υπολογισμό της επιδότησης. Κατά την υποβολή της αίτησης, θα συμπληρώνεται μόνο ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου στο οποίο θα τοποθετηθεί η συσκευή. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουλίου οπότε και θα καταρτιστεί ο κατάλογος με τους 220.000 δικαιούχους. Μέσω της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται ότι κατατάσσονται στους “τυχερούς” και θα τυπώνουν ένα “κουπόνι” το οποίο θα εξαργυρώνεται στις εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικών ειδών. Η μόνη υποχρέωση που θα έχει ο καταναλωτής θα είναι να παραδώσει την συσκευή η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι βρίσκεται σε λειτουργία.

Το οικονομικό όφελος που προκύπτει γίνεται αντιληπτό από το ακόλουθο παράδειγμα

Εταιρεία ηλεκτρικών ειδών πουλάει ένα ψυγείο ενεργειακής κλάσης C και ένα δεύτερο ενεργειακής κατηγορίας F. To πρώτο χρειάζεται 225 κιλοβατώρες τον χρόνο για να λειτουργήσει και το δεύτερο 395 κιλοβατώρες. Αν υποτεθεί ότι από τον Ιούλιο η κάθε κιλοβατώρα θα κοστίζει περίπου 0,25 ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ και τις λεγόμενες μη ανταγωνιστικές χρεώσεις) τότε το ψυγείο ενεργειακής κλάσης C θα καταναλώνει ρεύμα αξίας 56 ευρώ τον χρόνο και το δε ψυγείο κατηγορίας F, 99 ευρώ. Αν λοιπόν αντικατασταθούν τρεις συσκευές, -ειδικά αν αντικατασταθούν κλιματιστικά που είναι και πιο ενεργοβόρα- ο λογαριασμός του ρεύματος μπορεί να “ψαλιδιστεί” ακόμη και κατά 150-200 ευρώ τον χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι αν οι συσκευές που θα αγοραστούν για να αντικατασταθούν έχουν ένα κόστος 1500 ευρώ -500 ευρώ ένα ψυγείο και άλλα 1000 ευρώ για δύο μικρά κλιματιστικά- τότε η απόσβεση της “επένδυσης” μπορεί να γίνει σε 7 χρόνια. Και αν γίνει χρήση του προγράμματος επιδότησης που ξεκινά στις 24 Ιουνίου, τότε μπορείτε να πάρετε πίσω τα χρήματά σας σε λιγότερα από 3 χρόνια καθώς το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 50% .