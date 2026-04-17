Πόσοι καφέδες «επιτρέπονται» ημερησίως, γιατί το πρωί (μας) ανεβάζει τη διάθεση

Είναι αλήθεια ότι πλέον ο καφές για πολλούς είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, ένα τελετουργικό που τους βοηθά να ξυπνήσουν και να αποκτήσουν την ενέργεια που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν μια γεμάτη ημέρα. Πέρα από τις τονωτικές του ιδιότητες, όμως, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα.

Η μελέτη που δημοσιεύεται στο Journal of Affective Disorders διαπίστωσε, συγκεκριμένα, ότι 2-3 κούπες καφέ την ημέρα συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών ψυχικής υγείας. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στην ποσότητα – η υψηλότερη κατανάλωση φαίνεται να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Μια μελέτη μεγάλης κλίμακας

Η έρευνα ανέλυσε τα δεδομένα περισσότερων από 460.000 συμμετεχόντων από το UK Biobank, μια μελέτη μεγάλης κλίμακας στην οποία συμμετείχαν ενήλικες 40-69 ετών. Οι συμμετέχοντες παρείχαν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες κατανάλωσης καφέ, τόσο αναφορικά με την ποσότητα, όσο και με τον τύπο του καφέ που έπιναν. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για περίπου 13,4 έτη, εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ της πρόσληψης καφέ και της ανάπτυξης διαφόρων ψυχικών διαταραχών.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν μια λεγόμενη «σχέση σχήματος J»: Τα άτομα που κατανάλωναν καφέ με μέτρο -δηλαδή περίπου 2-3 κούπες την ημέρα- παρουσίαζαν τον χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών ψυχικής υγείας. Αντίθετα, όσοι έπιναν λίγο ή καθόλου καφέ, καθώς και όσοι κατανάλωναν 5 ή περισσότερες κούπες την ημέρα, δεν απολάμβαναν τα ίδια οφέλη. Μάλιστα, η υψηλότερη κατανάλωση συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι η προστατευτική αυτή συσχέτιση ήταν ισχυρότερη στους άνδρες.

Πώς εξηγούνται τα πιθανά οφέλη του καφέ;

Τα πρόσφατα ευρήματα προστίθενται σ’ ένα αυξανόμενο σώμα ερευνών που διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο η διατροφή επηρεάζει την ψυχική υγεία. Ο καφές είναι ένα σύνθετο ρόφημα, που περιέχει περισσότερες από χίλιες βιοδραστικές ενώσεις, όπως η καφεΐνη, οι πολυφαινόλες, οι μελανοϊδίνες και τα διτερπένια – ουσίες που μπορεί να επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου με πολλαπλούς τρόπους.

Οι ερευνητές υποδεικνύουν ότι οι πιθανές προστατευτικές επιδράσεις του καφέ ενδέχεται να οφείλονται εν μέρει στις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του. Ουσίες όπως η καφεΐνη και το χλωρογενικό οξύ έχουν συνδεθεί με μείωση της φλεγμονής, η οποία αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως παράγοντας που συμβάλλει στις ψυχικές διαταραχές.

Η καφεΐνη, ειδικότερα, μπορεί να έχει νευροπροστατευτικές επιδράσεις μέσω της δράσης της σε συγκεκριμένους υποδοχείς του εγκεφάλου. Μπορεί να ενεργοποιήσει υποδοχείς που συνδέονται με αντικαταθλιπτικές επιδράσεις, ενώ ταυτόχρονα αναστέλλει άλλους που σχετίζονται με νευρική δυσλειτουργία που οφείλεται στο άγχος. Προηγούμενες μελέτες έχουν επίσης συνδέσει τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της καφεΐνης με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας και βραδύτερη γνωστική έκπτωση.

Μια ισορροπημένη προσέγγιση

Με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο άτομα παγκοσμίως ζουν με διαταραχές ψυχικής υγείας, γι’ αυτό η αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου, αλλά και προσιτών τρόπων πρόληψης καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ. Διαταραχές όπως το άγχος και η κατάθλιψη συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων αιτιών μακροχρόνιας αναπηρίας παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης.

Τα ευρήματα είναι είναι πολλά υποσχόμενα, υπογραμμίζοντας όμως ταυτόχρονα μια διαχρονική ιδέα: Το περισσότερο δεν είναι πάντα καλύτερο. Η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί να έχει πιθανά οφέλη για την ψυχική υγεία, αλλά η υπερβολική πρόσληψη θα μπορούσε να αναιρέσει αυτά τα αποτελέσματα. Καθώς οι ειδικοί συνεχίζουν να μελετούν τη σχέση μεταξύ διατροφής και ψυχικής ευεξίας, απλές καθημερινές συνήθειες -όπως η ποσότητα καφέ που πίνουμε- μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο απ’ ό,τι πιστεύαμε έως τώρα.

