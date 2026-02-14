Πόσους χυμούς φρούτων μπορούμε να πίνουμε την ημέρα;

Σύμφωνα με συστάσεις ειδικών και πρόσφατα δεδομένα, ένα μικρό ποτήρι την ημέρα (περίπου 150 ml) μπορεί να ενταχθεί σε μια ισορροπημένη διατροφή

14 Φεβ. 2026 22:57
Pelop News

Λοιπόν, όταν ξυπνάτε το πρωί, ανοίγετε το ψυγείο και γεμίζετε το ποτήρι σας με χυμό.  Είναι δροσερός και ίσως το πρώτο «καλό» που κάνετε για τον εαυτό σας μέσα στη μέρα. Μια συνήθεια σχεδόν αυτόματη, που μοιάζει αυτονόητα υγιεινή.

Γνωρίζετε, όμως, τι πραγματικά προσφέρει ο χυμός που πίνετε; Τι περιέχει το ποτήρι που κρατάτε στα χέρια σας και πόσο συμβάλλει – ή όχι – στην υγιεινή διατροφή; Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Cambridge University Press δίνει απαντήσεις.

Οι χυμοί φρούτων περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, στοιχεία που μπορούν να στηρίξουν τον οργανισμό. Ταυτόχρονα όμως, επειδή τα φρούτα έχουν πολτοποιηθεί, περιέχουν και σάκχαρα χωρίς τις φυτικές ίνες που βρίσκουμε στο ολόκληρο φρούτο. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η ισορροπία: Στο τι επιλέγουμε και στο πόσο πίνουμε.

Πόσος χυμός είναι αρκετός;

Σύμφωνα με συστάσεις ειδικών και πρόσφατα δεδομένα, ένα μικρό ποτήρι χυμού την ημέρα (περίπου 150 ml) μπορεί να ενταχθεί σε μια ισορροπημένη διατροφή. Σε αυτή την ποσότητα, ο οργανισμός λαμβάνει θρεπτικά συστατικά χωρίς να επιβαρύνεται με υπερβολικά σάκχαρα.

Η μεγαλύτερη κατανάλωση, ειδικά σε καθημερινή βάση, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη πρόσληψη ζάχαρης, επηρεάζοντας το σάκχαρο στο αίμα και την υγεία των δοντιών.

Τι μπορεί να προσφέρει κάθε επιλογή

Ο χυμός πορτοκαλιού είναι από τους πιο δημοφιλείς, χάρη στη βιταμίνη C και τα αντιοξειδωτικά του, που στηρίζουν το ανοσοποιητικό. Ο χυμός ροδιού ξεχωρίζει για τις πολυφαινόλες του, οι οποίες συνδέονται με καρδιαγγειακά οφέλη. Ο χυμός παντζαριού έχει μελετηθεί για τη συμβολή του στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, λόγω της φυσικής του περιεκτικότητας σε νιτρικά άλατα. Χυμοί όπως εκείνοι από μήλο ή δαμάσκηνο μπορούν να προσφέρουν ήπια υποστήριξη στην πέψη, ανάλογα με την ποσότητα και τη συχνότητα κατανάλωσης.

Χυμός ή ολόκληρο φρούτο;

Οι ειδικοί είναι σαφείς: Tο ολόκληρο φρούτο παραμένει η καλύτερη επιλογή, καθώς περιέχει φυτικές ίνες που βοηθούν στον κορεσμό και στη σταθερότερη απορρόφηση των σακχάρων. Ο χυμός δεν είναι «κακός», αλλά λειτουργεί περισσότερο ως συμπληρωματική επιλογή και όχι ως υποκατάστατο του φρούτου.

Ο χυμός μπορεί να έχει θέση στην καθημερινότητα, αρκεί να καταναλώνεται με μέτρο και επίγνωση. Ένα μικρό ποτήρι μπορεί να προσφέρει γεύση και θρεπτικά στοιχεία, αλλά η πραγματική βάση μιας υγιεινής διατροφής παραμένει η ποικιλία, η ισορροπία και πάνω απ’ όλα το μέτρο.

