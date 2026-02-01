Ποτάμι έγινε ξανά το κέντρο της Μανωλάδας
Το φαινόμενο γνωστό και επαναλαμβανόμενο στη Μανωλάδα, αλλά δεν έχει καταστεί δυνατό να βρεθεί ακόμα λύση
Η Μανωλάδα πλημμύρισε και πάλι, μετά από μια ισχυρή νεροποντή τα ξημερώματα της Κυριακής.
Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και το νερό της βροχής γέμισε το κέντρο του χωριού.
Το φαινόμενο γνωστό και επαναλαμβανόμενο στη Μανωλάδα, ωστόσο ουσιαστικές λύσεις που θα αποτρέψουν την επανάληψή του δεν έχουν δοθεί…
