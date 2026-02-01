Ποτάμι έγινε ξανά το κέντρο της Μανωλάδας

Η Μανωλάδα πλημμύρισε και πάλι, μετά από μια ισχυρή νεροποντή τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και το νερό της βροχής γέμισε το κέντρο του χωριού.

Το φαινόμενο γνωστό και επαναλαμβανόμενο στη Μανωλάδα, ωστόσο ουσιαστικές λύσεις που θα αποτρέψουν την επανάληψή του δεν έχουν δοθεί…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



