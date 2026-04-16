Πότε μπαίνουν οι συντάξεις Μαΐου 2026, αναλυτικό πρόγραμμα

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Μάιο 2026.

Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε δύο διακριτά κύματα, σύμφωνα με τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ συνταξιούχων μισθωτών και μη μισθωτών.

Συγκεκριμένα:

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον ν. 4387/2016 (για μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1/1/2017 και μετά), καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών).

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), μαζί με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για το ακριβές ποσό της σύνταξής τους μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ ή της εφαρμογής του gov.gr.

