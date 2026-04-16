Πότε μπαίνουν οι συντάξεις Μαΐου 2026, αναλυτικό πρόγραμμα

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων Μαΐου 2026. Πότε θα μπουν τα χρήματα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς

16 Απρ. 2026 8:48
Pelop News

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Μάιο 2026.

Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν σε δύο διακριτά κύματα, σύμφωνα με τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ συνταξιούχων μισθωτών και μη μισθωτών.

Συγκεκριμένα:

  • Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον ν. 4387/2016 (για μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1/1/2017 και μετά), καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών).
  • Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), μαζί με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για το ακριβές ποσό της σύνταξής τους μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ ή της εφαρμογής του gov.gr.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:27 Διπλωματικός “πυρετός” για τις νέες συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν, αισιοδοξία για συμφωνία
10:21 Που θα δείτε την σπουδαία μάχη της ΑΕΚ με την Ράγιο
10:15 Το φυσικό αέριο «μπαίνει» στο κέντρο της Πάτρας: Εργο-ορόσημο με ανησυχίες
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:58 Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη δόση
9:45 ΑΑΔΕ: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Ειδική υπηρεσία για τον έλεγχο e-shops και μικρών επιχειρήσεων
9:34 Θεσσαλονίκη: 14χρονη κατήγγειλε τον θείο της για οκταετή σεξουαλική κακοποίηση
9:23 Τραγωδία στην Τουρκία: Στο «μικροσκόπιο» οι αναφορές του 14χρονου δράστη
9:15 Καλάβρυτα: Δωρεάν δράση εξοικείωσης ηλικιωμένων με την τεχνολογία
9:06 YouTube: «Lego-Προπαγάνδα» τέλος, έκλεισε κανάλι που χλεύαζε τον Τραμπ
8:57 Μυστήριο στην Κυψέλη: Υγρό που θυμίζει τσιμέντο «πλημμύρισε» δρόμους ΦΩΤΟ
8:40 Τουλάχιστον 12 νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικές επιδρομές τη νύχτα
8:33 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για το voucher διακοπών, τι αλλάζει
8:25 «Happy Day» χωρίς την Τίνα Μεσσαροπούλου, τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Γιώργο Μυλωνάκη
8:17 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου, αυτόματη οριστικοποίηση σήμερα, πώς θα αποφύγετε λάθη και πρόστιμα
8:10 Πολύνεκρο δυστύχημα στον Ισημερινό: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα, 11 νεκροί και 20 τραυματίες
8:01 Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!
7:52 Ενεργειακές προσδοκίες στον «Ασωπό»: Η ακτινογραφία των δυνητικών αποθεμάτων στο Ιόνιο
7:45 Μάχη για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα στον «Ευαγγελισμό» ΝΕΟΤΕΡΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
