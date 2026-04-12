Πότε γιορτάζει φέτος ο Γιώργος και η Γεωργία;

Πότε γιορτάζεται το 2026 ο Άγιος Γεώργιος

Πότε γιορτάζει φέτος ο Γιώργος και η Γεωργία;
12 Απρ. 2026 15:23
Η εορτή του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες της Ορθοδοξίας και έχει ιδιαίτερο χαρακτηρισμό, καθώς είναι κινητή όταν επηρεάζεται από την ημερομηνία του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, όταν η 23η Απριλίου συμπίπτει πριν ή κατά την ημέρα του Πάσχα, τότε η εορτή μεταφέρεται στη Δευτέρα του Πάσχα. Αν όμως το Πάσχα προηγείται χρονικά, η γιορτή τελείται κανονικά στις 23 Απριλίου.

Φέτος, το Πάσχα πέφτει στις 12 Απριλίου 2026, γεγονός που σημαίνει ότι η εορτή του Αγίου Γεωργίου θα τιμηθεί κανονικά την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026.

Έτσι, οι Γιώργηδες και οι Γεωργίες θα γιορτάσουν στην καθιερωμένη ημερομηνία, χωρίς μεταφορά της εορτής.

Ποιος είναι ο Άγιος Γεώργιος

Σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, παρότι το εορτολόγιο περιλαμβάνει πολλές μορφές με το όνομα Γεώργιος, η Εκκλησία τιμά επίσημα τον Άγιο Γεώργιο τον Μεγαλομάρτυρα και Τροπαιοφόρο.

Ο Άγιος καταγόταν από την Καππαδοκία και υπηρέτησε ως αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Η άρνησή του να αποκηρύξει τη χριστιανική του πίστη τον οδήγησε σε μαρτύριο και τελικά σε αποκεφαλισμό.

Η μνήμη του τιμάται σε πολλές χριστιανικές παραδόσεις, μεταξύ των οποίων η Ορθόδοξη, η Καθολική, η Αγγλικανική, η Λουθηρανική και η Αρμενική Εκκλησία.

Η παράδοση και η συμβολική του μορφή

Ο Άγιος Γεώργιος συνδέθηκε ιδιαίτερα με τη στρατιωτική αρετή και τη νίκη κατά του κακού. Στην ορθόδοξη εικονογραφία απεικονίζεται συχνά να σκοτώνει τον δράκο, εικόνα που απέκτησε συμβολικό χαρακτήρα ανά τους αιώνες.

Στην ελληνική παράδοση, ιδιαίτερα μετά την Επανάσταση και την απελευθέρωση του έθνους, ο Άγιος θεωρείται προστάτης και Τροπαιοφόρος του Ελληνικού Στρατού.

Τα μαρτύρια του Αγίου Γεωργίου

Κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού το 303 μ.Χ., ο Γεώργιος υπερασπίστηκε τη χριστιανική του πίστη, παρά τις πιέσεις και τις υποσχέσεις για πλούτη και αξιώματα.

Ακολούθησε μια σειρά σκληρών βασανιστηρίων, όπως ξυλοδαρμοί, τροχός με λεπίδες, καυτά μεταλλικά υποδήματα και ρίψη σε βραστό ασβέστη, τα οποία, σύμφωνα με την παράδοση, δεν κατάφεραν να τον θανατώσουν.

Τελικά, ο Άγιος Γεώργιος μαρτύρησε με αποκεφαλισμό στις 23 Απριλίου 303 μ.Χ.

Η μεταφορά των λειψάνων και η λατρεία του

Μετά τον θάνατό του, το λείψανό του μεταφέρθηκε στη Λύδδα της Παλαιστίνης, όπου αργότερα ανεγέρθηκε ναός προς τιμήν του από τον Μέγα Κωνσταντίνο. Η λατρεία του εξαπλώθηκε ευρέως στον χριστιανικό κόσμο, ενώ κατά τους Σταυροφόρους μέρος των λειψάνων μεταφέρθηκε στη Δύση.

Ο Άγιος Γεώργιος παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και τιμώμενες μορφές της Ορθοδοξίας, με ισχυρό συμβολισμό πίστης, θάρρους και νίκης απέναντι στις δοκιμασίες.

15:23 Πότε γιορτάζει φέτος ο Γιώργος και η Γεωργία;
15:07 Αλλεργίες: Τι πρέπει να προσέξουμε στις γιορτές του Πάσχα
14:53 Οικολογικός συναγερμός στην ορεινή Ελλάδα: Δηλητηριασμένα δολώματα αφανίζουν ζώα και σπάνια είδη
14:36 Βρήκαμε τις 10 κορυφαίες παραλίες της Πελοποννήσου
14:22 Νορβηγία: Αδέρφια κατηγορούνται για στήσιμο αγώνων
14:07 ΔΥΠΑ: Λήγει στις 15 Απριλίου η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης
14:00 Τα μέτρα που σκέπτεται η κυβέρνηση για το πακέτο της ΔΕΘ
13:50 Ολυμπιάδα: Με ανάμικτα συναισθήματα η σεζόν
13:39 Δείτε σε ποιο χωριό της Ιταλίας προσφέρει δωρεάν στέγαση και εργασία
13:29 Σενάριο «βόμβα» στέλνει την Ιταλία στο Μουντιάλ ;
13:18 Τα τρία ερωτηματικά μετά το «ναυάγιο» των συζητήσεων ΗΠΑ-Ιράν
13:07 Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος από ατύχημα με την «Σαΐτα»
13:00 Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ετοιμάζεται για το Helmos Mountain Festival
12:52 Α2 Εθνική: Η παραμονή τριών ομάδων στους Άνδρες και οι γυναίκες της Παναχαϊκής
12:46 Ρέθυμνο: 11χρονο αγόρι έπεσε σε πηγάδι
12:39 Πάντα Βρέχει: Το θαύμα της ευρυτανικής φύσης
12:29 Χριστόπουλος: “Κέρδος της σεζόν οι εμπειρίες στους μικρούς του Ερμη”
12:19 Τι πρέπει να προσέξεις για να διαλέξεις κλιματιστικό
12:09 Ευκαρπία: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 64χρονου άνδρα, χειροπέδες σε 42χρονο
12:00 Οι επιβάτες θα έχουν το πλοίο της γραμμής Πάτρα-Κεφαλονιά στα πόδια τους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
