Πότε και πόσα θα πάρουν οι πληγέντες από την κακοκαιρία – Οι οδηγίες Κατσαφάδου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία, με τα πρώτα χρήματα να αναμένεται να καταβληθούν εντός τεσσάρων ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος.

Αυτοψίες και συντονισμός με τους δήμους

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, βρίσκονται ήδη στις πληγείσες περιοχές, πραγματοποιώντας αυτοψίες και καταγραφή ζημιών σε κατοικίες. Παράλληλα, προγραμματίζεται ευρεία σύσκεψη στο δημαρχείο Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης με τη συμμετοχή των δημάρχων Γλυφάδας, Κορωπίου, Ωρωπού και Σαρωνικού, με στόχο την κατάρτιση ενός «σφιχτού» χρονοδιαγράμματος αποζημιώσεων και χρηματοδοτήσεων για έργα πρώτης ανάγκης.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται οι πολίτες

Ο κ. Κατσαφάδος εξήγησε ότι, μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίσουν στον δήμο τους:

το δελτίο αυτοψίας,

το έντυπο Ε1,

το έντυπο Ε9.

Οι δήμοι θα συγκεντρώνουν τα αιτήματα και θα τα διαβιβάζουν στο Υπουργείο, ώστε η αποζημίωση να καταβάλλεται εντός τεσσάρων ημερών.

Τα ποσά των αποζημιώσεων

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, τα ποσά για οικοσκευές θα κυμαίνονται:

2.000 ευρώ,

4.000 ευρώ,

6.000 ευρώ,

ανάλογα με το ύψος του νερού και το μέγεθος της ζημιάς, ενώ το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών θα ανέρχεται στα 600 ευρώ.

Για τα οχήματα, υπενθύμισε ότι υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης για φυσικές καταστροφές, ενώ για τις επιχειρήσεις οι αυτοψίες πραγματοποιούνται από συνεργεία της Περιφέρειας, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αποζημίωσης των ιδιοκτητών.

Χρηματοδοτήσεις για υποδομές

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει η κυβερνητική επιτροπή κρατικής αρωγής, όπου, με βάση τα αιτήματα των δήμων που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα αποφασιστούν χρηματοδοτήσεις για έργα αποκατάστασης δημοτικών και δημόσιων υποδομών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



