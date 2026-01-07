Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026

Συντάξεις Φεβρουαρίο 2026: Ανακοινώθηκαν από τον ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες καταβολής.

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026
07 Ιαν. 2026 10:04
Pelop News

Τις ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ. Για τους μη μισθωτούς, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/01/2026, ενώ για τους μισθωτούς την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς μία ημέρα νωρίτερα.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

Την ίδια ημέρα, θα καταβάλει τις συντάξεις και ο ΟΓΑ. Το ΕΤΑΑ (μη μισθωτών) θα προχωρήσει επίσης σε πληρωμές την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026.

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (για μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1/1/2017 και έπειτα), θα καταβληθούν, επίσης, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026. Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς, θα πληρωθούν την ίδια ημέρα.

-Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

-Το Δημόσιο θα προχωρήσει στην καταβολή των συντάξεων την ίδια ημερομηνία, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.

-Οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος θα πληρωθούν επίσης την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

-Το ΝΑΤ και το ΚΕΑΝ θα πραγματοποιήσουν πληρωμές την ίδια ημέρα.

-Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

-Το ΕΤΑΤ θα προχωρήσει σε πληρωμές την ίδια ημερομηνία.

-Τα ταμεία ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

-Η ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει την καταβολή των συντάξεων την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

-Ο ΟΤΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την ίδια ημέρα.

-Οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου θα πληρωθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026.

