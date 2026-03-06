Πότε θα μπουν συντάξεις Απριλίου 2026 και επιδόματα

Νωρίτερ θα ξεκινήσουν, λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου 2026 (Εθνική Επέτειος), οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Απριλίου από τον e-ΕΦΚΑ για μεγάλο μέρος των συνταξιούχων, επιτρέποντας σε πολλούς να έχουν τα χρήματα διαθέσιμα πριν από τις παρελάσεις και τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από 1.1.2017 και μετά (βάσει ν. 4387/2016) μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτοί και μη μισθωτοί).

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς από την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 (προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, λόγω αργίας), επιτρέποντας αναλήψεις μέσω ΑΤΜ.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα πληρωθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.).

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Σε αυτή την περίπτωση, τα χρήματα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε καταβολές την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, ημέρα που θα πιστωθούν:

Οι συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.

Τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα.

Το επίδομα γέννας.

Το επίδομα ενοικίου (ΚΕΑ).

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού.

Την ίδια ημερομηνία (31 Μαρτίου 2026) θα καταβληθεί και η πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 για το 2026, που αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου. Η πλατφόρμα Α21 μέσω ΗΔΙΚΑ και ΟΠΕΚΑ παραμένει ανοιχτή για υποβολή ή επικαιροποίηση αιτήσεων έως τις 13 Μαρτίου 2026. Όσοι προλάβουν να υποβάλουν αίτηση εντός της προθεσμίας θα λάβουν την ενίσχυση.

Το ύψος εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία (Α, Β, Γ) και τον αριθμό τέκνων:

Πρώτο & δεύτερο παιδί: 70 € (κατηγορία Α), 42 € (Β), 28 € (Γ).

Από τρίτο παιδί και μετά: 140 € (Α), 84 € (Β), 56 € (Γ).

Η δόση της 31ης Μαρτίου θα είναι διπλή (για δύο μήνες), άρα τα ποσά διπλασιάζονται ανάλογα.

