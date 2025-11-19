Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου: Θα δουν χρήματα 2,4 εκατ. πολίτες

19 Νοέ. 2025 15:25
Pelop News

Μήνας σημαντικών οικονομικών ενισχύσεων είναι ο Νοέμβριος, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να πιστωθούν συνολικά 600 εκατ. ευρώ σε περίπου 2,4 εκατομμύρια πολίτες, στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο. Οι πληρωμές αφορούν την επιστροφή ενοικίου σε ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και το επίδομα των 250 ευρώ σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας.

Στις 28 Νοεμβρίου οι πληρωμές

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν και οι δύο ενισχύσεις, οι οποίες αναμένεται να ανακουφίσουν σημαντικά χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που πιέζονται από το κόστος ζωής.

Επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ

Η πρώτη κατηγορία αφορά την επιστροφή ενοικίου, με δικαιούχους σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. Το μέτρο αφορά όσους κατέβαλαν ενοίκιο το 2024 για κύρια ή φοιτητική κατοικία και έχει μόνιμο χαρακτήρα, επαναλαμβανόμενο κάθε Νοέμβριο.

Για την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται αίτηση, αλλά θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Μεταξύ αυτών:

Εισοδηματικά όρια:

  • Άγαμος: έως 20.000 €
  • Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 €
  • Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 €
  • Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 €
  • +4.000 € για κάθε επιπλέον ανήλικο

Περιουσιακά όρια:

Άγαμος: έως 120.000 €

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 140.000 €

Με 1 παιδί: έως 160.000 €

Με 2 παιδιά: έως 180.000 €

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης (μισθωτήριο) στην ΑΑΔΕ και η καταχώρισή του στο Ε1. Ακόμη κι αν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός μισθωτηρίου στη φορολογική δήλωση, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε διασταυρώσεις μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος.

Μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ – Όριο τα 65 έτη

Στις 28 Νοεμβρίου πιστώνεται και η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ σε περίπου 1,4 εκατομμύρια δικαιούχους. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα όταν και οι δύο σύζυγοι πληρούν τα κριτήρια.

Δικαιούχοι είναι όσοι:

  • έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος,
  • έχουν εισόδημα έως 14.000 € (άγαμοι) ή 26.000 € (έγγαμοι),
  • έχουν ακίνητη περιουσία έως 200.000 € ή 300.000 € αντίστοιχα.
  • Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, ανεκχώρητο και δεν συμψηφίζεται με καμία οφειλή.

Χιλιάδες πολίτες που πληρούν τα κριτήρια και για τα δύο μέτρα –συνταξιούχοι ή δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων που είναι και ενοικιαστές– θα λάβουν διπλή ενίσχυση: τα 250 ευρώ (ή 500 το ζευγάρι) και έως 800 ευρώ επιστροφή ενοικίου.

Έρχονται αυξήσεις σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους τον Δεκέμβριο

Επιπλέον, τον επόμενο μήνα –με τις συντάξεις Ιανουαρίου που θα καταβληθούν λίγο πριν τα Χριστούγεννα– 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν νέες αυξήσεις. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, αύξηση θα λάβουν και όσοι έχουν ακόμη προσωπική διαφορά, η οποία θα ισούται με το 50% της αύξησης όσων δεν διαθέτουν προσωπική διαφορά.

Ο Νοέμβριος εξελίσσεται έτσι σε μήνα ουσιαστικής οικονομικής ανάσας για εκατομμύρια πολίτες, λίγο πριν από την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

