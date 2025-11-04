Πότε τίθεται σε ισχύ ο «κόφτης» για τις ομιλίες στη Βουλή, η απάντηση Κακλαμάνη

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας σήμερα, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε σε καίρια ζητήματα, όπως το κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η βία στην Κρήτη και η επικείμενη εφαρμογή του «κόφτη» στις ομιλίες στη Βουλή.

Για το θέμα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ο κ. Κακλαμάνης τόνισε την κοινωνική διάσταση του ζητήματος, καλώντας σε προσεκτική λήψη αποφάσεων. Μετά τις έντονες αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ και δεκάδων βουλευτών της ΝΔ, συγκάλεσε σήμερα, στις 13:00, κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, με τη συμμετοχή της διοίκησης των ΕΛΤΑ, για να συζητηθεί το αιφνιδιαστικό κλείσιμο καταστημάτων.

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρόεδρος απέφυγε να σχολιάσει την Εξεταστική Επιτροπή λόγω της θέσης του, εκφράζοντας ωστόσο ελπίδα ότι οι πληρωμές επιδοτήσεων, που αναμένεται να ξεκινήσουν τέλη Νοεμβρίου, θα κατευνάσουν τις αντιδράσεις των αγροτών, εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

Για το πρόσφατο κύμα βίας στην Κρήτη, ο κ. Κακλαμάνης υπογράμμισε την ανάγκη αφοπλισμού, κατηγορώντας τα κόμματα για έλλειψη πρωτοβουλιών λόγω φόβου πολιτικού κόστους. «Η Κρήτη δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας σε αποφασιστικά μέτρα.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε ισχύ ο «κόφτης» στις ομιλίες της Βουλής, μετά την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, με μεταβατική περίοδο για την πλήρη εφαρμογή του. «Ο κόφτης δεν εξαιρεί κανέναν, ακόμα και τον Πρωθυπουργό», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η πλειονότητα των βουλευτών υπερβαίνει τα χρονικά όρια, επηρεάζοντας τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.

