Που και πότε θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου

Ο ίδιος είχε ζητήσει η κηδεία να πραγματοποιηθεί σε περιορισμένο κύκλο, αλλά πολλοί θέλουν να του πουν το τελευταίο «αντίο»

Που και πότε θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου
12 Μαρ. 2026 11:55
Pelop News

Ο καλλιτεχνικός κόσμος ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαρίνο, έναν από τους πιο εμβληματικούς showman της ελληνικής σκηνής.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως ήταν και η επιθυμία του ίδιου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», η τελετή θα γίνει αύριο, Παρασκευή 13/3 στις 12:00 το μεσημέρι στο Κοιμητήριο Βούλας.

Παρότι ο ίδιος είχε ζητήσει η κηδεία να πραγματοποιηθεί σε περιορισμένο κύκλο, πολλοί άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο αλλά και φίλοι του έχουν εκφράσει την επιθυμία να παρευρεθούν για να του πουν το τελευταίο αντίο.

