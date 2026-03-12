Που και πότε θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου

Ο καλλιτεχνικός κόσμος ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαρίνο, έναν από τους πιο εμβληματικούς showman της ελληνικής σκηνής.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως ήταν και η επιθυμία του ίδιου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», η τελετή θα γίνει αύριο, Παρασκευή 13/3 στις 12:00 το μεσημέρι στο Κοιμητήριο Βούλας.

Παρότι ο ίδιος είχε ζητήσει η κηδεία να πραγματοποιηθεί σε περιορισμένο κύκλο, πολλοί άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο αλλά και φίλοι του έχουν εκφράσει την επιθυμία να παρευρεθούν για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



