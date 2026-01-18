Πού θα δείτε ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Σενεγάλη – Μαρόκο
Μεγάλη παιχνίδια και σήμερα (18/1) περιλαμβάνουν οι τηλεοπτικές μεταδόσεις
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 13.00: ΑΟ Μυκόνου – Κολοσσός, GBL.
COSMOTE SPORT 1 HD, 13.30: Πάρμα – Τζένοα, Serie A.
Novasports 3HD, 14.30: Καϊζερσλάουτερν – Ανόβερο, Bundesliga 2.
Novasports Prime, 15.00: Χετάφε – Βαλένθια, La Liga EA Sports.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 15.00: Matchday, Εκπομπή.
Novasports Premier League, 16.00: Γουλβς – Νιούκαστλ, Premier League.
COSMOTE SPORT 2 HD, 16.00: Μπολόνια – Φιορεντίνα, Serie A.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 16.00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, GBL.
Novasports 2HD, 16.30: Στουτγκάρδη – Ουνιόν , Bundesliga.
COSMOTE SPORT 9 HD, 17.00: Φενέρμπαχτσε – Τόφας, Τουρκία.
COSMOTE SPORT 1 HD, 17.00: ΑΕΛ – Αρης, Super League.
Novasports 1HD, 17.15: Ατλέτικο Μαδρίτης – Αλαβές, La Liga EA Sports.
Novasports Start, 17.45: Φέγενορντ – Σπάρτα Ρότερνταμ, Eredivisie.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 18.15: Πανιώνιος – ΠΑΟΚ, Α1 Γυναικών Volley League.
Novasports Premier League, 18.30: Αστον Βίλα – Έβερτον, Premier League.
Novasports 3HD, 18.30: Αουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ, Bundesliga.
Novasports Prime, 19.00: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, Super League.
COSMOTE SPORT 2 HD, 19.00: Τορίνο – Ρόμα, Serie A.
COSMOTE SPORT 1 HD, 19.10: Sportshow, Εκπομπή.
Novasports 1HD, 19.30: Θέλτα – Ράγιο Βαγιεκάνο, La Liga EA Sports.
COSMOTE SPORT 7 HD, 19.30: Νέομ – Αλ Χιλάλ, Roshn Saudi League.
COSMOTE SPORT 4 HD, 20.00: Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια, ACB Liga Endesa.
COSMOTE SPORT 8 HD, 20.00: Βίρτους Μπολόνια – Τρεβίζο, Lega Basket Serie A.
COSMOTE SPORT 3 HD, 20.00: Τοντέλα – Μπράγκα, Liga Portugal Betclic.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 21.00: Μαρόκο – Σενεγάλη, Τελικός, Αφρικανικό Κύπελλο Εθνών.
COSMOTE SPORT 1 HD, 21.00: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, Super League.
COSMOTE SPORT 2 HD, 21.45: Μίλαν – Λέτσε, Serie A.
Novasports 1HD, 22.00: Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα, La Liga EA Sports.
COSMOTE SPORT 3 HD, 22.30: Βιτόρια Γκιμαράες – Πόρτο, Liga Portugal Betclic.
COSMOTE SPORT 4 HD, 02.00: Χιούστον Ρόκετς – Νιου Ορλίνς Πέλικανς, ΝΒΑ.
