Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ, Προμηθέας – ΑΕΚ και Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα

Οι σημερινές (3/1) τηλεοπτικές μεταδόσεις:

Novasports Premier League, 14.30: Αστον Βίλα – Νότιγχαμ , Premier League.

COSMOTE SPORT 2 HD, 14.30: Σέλτικ – Ρέιντζερς, Scottish Premiership.

Novasports 1HD, 15.00: Θέλτα – Βαλένθια, La Liga EA Sports.

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 15.45: Μύκονος – ΠΑΟΚ, Stoiximan GBL.

Novasports Premier League, 17.00: Γουλβς – Γουέστ Χαμ, Premier League.

COSMOTE SPORT 2 HD, 17.00: Νταντί Γιουνάιτεντ – Νταντί, Scottish Premiership.

MEGA, 17.00: Ολυμπιακός – ΟΦΗ, Betsson Super Cup.

Novasports 1HD, 17.15: Οσασούνα – Μπιλμπάο, La Liga EA Sports.

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 18.15: Προμηθέας – ΑΕΚ, Stoiximan GBL.

COSMOTE SPORT 1 HD, 19.00: Γιουβέντους – Λέτσε, Serie A.

Novasports Premier League, 19.30: Μπόρνμουθ – Αρσεναλ, Premier League.

Novasports 1HD, 19.30: Ελτσε – Βιγιαρεάλ, La Liga EA Sports.

COSMOTE SPORT 2 HD, 20.00: Μπενφίκα – Εστορίλ, Liga Portugal.

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 21.00: Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών, Φάση των «16» (Αγώνας 1).

COSMOTE SPORT 1 HD, 21.45: Αταλάντα – Ρόμα, Serie A.

Novasports Prime, 22.00: Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα, La Liga EA Sports.

