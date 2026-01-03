Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ, Προμηθέας – ΑΕΚ και Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα

Πλούσια η δράση παρότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα όλα τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη

Πού θα δείτε Ολυμπιακός - ΟΦΗ, Προμηθέας - ΑΕΚ και Εσπανιόλ - Μπαρτσελόνα
03 Ιαν. 2026 10:21
Οι σημερινές (3/1) τηλεοπτικές μεταδόσεις:

Novasports Premier League, 14.30: Αστον Βίλα – Νότιγχαμ , Premier League.
COSMOTE SPORT 2 HD, 14.30: Σέλτικ – Ρέιντζερς, Scottish Premiership.
Novasports 1HD, 15.00: Θέλτα – Βαλένθια, La Liga EA Sports.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 15.45: Μύκονος – ΠΑΟΚ, Stoiximan GBL.
Novasports Premier League, 17.00: Γουλβς – Γουέστ Χαμ, Premier League.
COSMOTE SPORT 2 HD, 17.00: Νταντί Γιουνάιτεντ – Νταντί, Scottish Premiership.
MEGA, 17.00: Ολυμπιακός – ΟΦΗ, Betsson Super Cup.
Novasports 1HD, 17.15: Οσασούνα – Μπιλμπάο, La Liga EA Sports.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 18.15: Προμηθέας – ΑΕΚ, Stoiximan GBL.
COSMOTE SPORT 1 HD, 19.00: Γιουβέντους – Λέτσε, Serie A.
Novasports Premier League, 19.30: Μπόρνμουθ – Αρσεναλ, Premier League.
Novasports 1HD, 19.30: Ελτσε – Βιγιαρεάλ, La Liga EA Sports.
COSMOTE SPORT 2 HD, 20.00: Μπενφίκα – Εστορίλ, Liga Portugal.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 21.00: Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών, Φάση των «16» (Αγώνας 1).
COSMOTE SPORT 1 HD, 21.45: Αταλάντα – Ρόμα, Serie A.
Novasports Prime, 22.00: Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα, La Liga EA Sports.

