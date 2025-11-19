Που θα δείτε ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, Βιλερμπάν-Μονακό και Πανιώνιος – Λιετκαμπέλις
Μεταδώσεις για όλα τα γούστα περιλαμβάνει το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα
Πλούσιο το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα με την αναμέτρηση Βιλερμπάν – Μονακό για την 12η αγωνιστική της Euroleague, καθώς και τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Πανιωνίου για το FIBA Europe Cup και το Eurocup, αντίστοιχα, ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο με αγώνες μπάσκετ, ενώ στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ υπάρχει και ο αγώνας ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για το πρωτάθλημα του χάντμπολ.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
17:00 Novasports 6HD Ιταλία – Αυστρία Davis Cup
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Greek Handball Premier
18:00 Novasports 4HD Άνκαρα – Μπεσίκτας Eurocup
18:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Εθνικός Πειραιά Πόλο Α1 Γυναικών
19:00 Novasports 6HD Ιταλία – Αυστρία Davis Cup
19:30 Novasports Prime Πανιώνιος – Λιετκαμπέλις Eurocup
19:30 Novasports 5HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup
20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μπράουνσβαϊγκ FIBA Europe Cup
21:00 Novasports Start Βενέτσια – Μανρέσα Eurocup
21:00 Novasports 6HD Ιταλία – Αυστρία Davis Cup
21:00 Novasports 4HD Βιλερμπάν – Μονακό Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Μπανταλόνα – Χάποελ Χολόν FIBA Basketball Champions League
