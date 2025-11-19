Που θα δείτε ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, Βιλερμπάν-Μονακό και Πανιώνιος – Λιετκαμπέλις

Πλούσιο το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα με την αναμέτρηση Βιλερμπάν – Μονακό για την 12η αγωνιστική της Euroleague, καθώς και τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Πανιωνίου για το FIBA Europe Cup και το Eurocup, αντίστοιχα, ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο με αγώνες μπάσκετ, ενώ στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ υπάρχει και ο αγώνας ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για το πρωτάθλημα του χάντμπολ.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

17:00 Novasports 6HD Ιταλία – Αυστρία Davis Cup

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Greek Handball Premier

18:00 Novasports 4HD Άνκαρα – Μπεσίκτας Eurocup

18:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη – Εθνικός Πειραιά Πόλο Α1 Γυναικών

19:00 Novasports 6HD Ιταλία – Αυστρία Davis Cup

19:30 Novasports Prime Πανιώνιος – Λιετκαμπέλις Eurocup

19:30 Novasports 5HD Τσεντεβίτα Ολιμπία – Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup

20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μπράουνσβαϊγκ FIBA Europe Cup

21:00 Novasports Start Βενέτσια – Μανρέσα Eurocup

21:00 Novasports 6HD Ιταλία – Αυστρία Davis Cup

21:00 Novasports 4HD Βιλερμπάν – Μονακό Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Μπανταλόνα – Χάποελ Χολόν FIBA Basketball Champions League

