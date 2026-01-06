Πού θα δείτε Σαλόν – Προμηθέας και Παναθηναϊκός – Αρμάνι

Η μεγάλη μάχη του Προμηθέας Βίκος Cola για τα play in του Basketball Champions League

06 Ιαν. 2026 10:30
Pelop News

COSMOTE SPORT 1 HD, 15.00: Αρης – Παναιτωλικός, Κύπελλο Ελλάδας.
COSMOTE SPORT 3 HD, 16.00: Πίζα – Κόμο, Serie A.
COSMOTE SPORT 2 HD, 17.30: Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά, Κύπελλο Ελλάδας.
COSMOTE SPORT 4 HD, 18.00: Pick n, Εκπομπή.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 18.00: Αλγερία – Κονγκό, Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών.
Novasports 4HD, 18.30: Playmakers, Εκπομπή.
COSMOTE SPORT 3 HD, 19.00: Λέτσε – Ρόμα, Serie A.
Novasports 4HD, 19.45: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός, Euroleague.
Novasports 5HD, 20.00: Μανρέσα – Άρης, Eurocup.
COSMOTE SPORT 1 HD, 20.00: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος, Κύπελλο Ελλάδας.
Novasports 6HD, 20.30: Μονακό – Παρτίζαν, Euroleague.
Novasports Premier League, 21.00: Premier League Kick, Εκπομπή (21η αγωνιστική).
Novasports Extra 2, 21.00: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ντουμπάι, Euroleague.
Novasports Extra 1, 21.00: Ερυθρός Αστέρας – Βαλένθια, Euroleague.
Novasports 3HD, 21.00: Βιλερμπάν – Ρεάλ Μαδρίτης, Euroleague.
COSMOTE SPORT 5 HD, 21.00: Σαλόν – Προμηθέας, FIBA Basketball Champions League.
COSMOTE SPORT 4 HD, 21.00: Σπαρτάκ Σουμπότιτσα – Καρδίτσα, FIBA Basketball Champions League.
COSMOTE SPORT 6 HD, 21.00: Τουρ – Τρεντίνο, CEV Champions League.
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, 21.00: Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο, Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών.
Novasports Prime, 21.15: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο, Euroleague.
Novasports Start, 21.30: Βίρτους Μπολόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας, Euroleague.
Novasports 2HD, 21.30: Μπαρτσελόνα – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Euroleague.
COSMOTE SPORT 3 HD, 21.45: Σασουόλο – Γιουβέντους, Serie A.
Novasports Premier League, 22.00: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ, Premier League.
COSMOTE SPORT 2 HD, 22.00: Ρέιντζερς – Αμπερντίν, Scottish Premiership.
COSMOTE SPORT 4 HD, 03.00: Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Μαϊάμι Χιτ, NBA.

