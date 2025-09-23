Που θα δείτε τη μονομαχία του Αρη στο Κύπελλο

Ο Άρης υποδέχεται στο “Κλεάνθης Βικελίδης” την Μαρκό στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης.

H δράση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson επιστρέφει αυτό το τριήμερο (23-25 Σεπτεμβρίου) με τα ματς της 2ης αγωνιστικής της League Phase, με τον Άρη να ανοίγει το πρόγραμμα όσον αφορά στις ομάδες του λεγόμενου Big-5 του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι κιτρινόμαυροι, οι οποίοι μετρούν “3 στα 3” σε όλες τις διοργανώσεις από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία τους ο Μανόλο Χιμένεθ, υποδέχονται το βράδυ της Τρίτης την Μαρκό και έχουν ως στόχο να πανηγυρίσουν τη δεύτερη φετινή νίκη τους στο θεσμό έπειτα από την απόδρασή τους με 1-0 από το Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό για την πρεμιέρα.

