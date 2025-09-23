Που θα δείτε τη μονομαχία του Αρη στο Κύπελλο

Που θα δείτε τη μονομαχία του Αρη στο Κύπελλο
23 Σεπ. 2025 10:21
Pelop News

Ο Άρης υποδέχεται στο “Κλεάνθης Βικελίδης” την Μαρκό στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης.

H δράση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson επιστρέφει αυτό το τριήμερο (23-25 Σεπτεμβρίου) με τα ματς της 2ης αγωνιστικής της League Phase, με τον Άρη να ανοίγει το πρόγραμμα όσον αφορά στις ομάδες του λεγόμενου Big-5 του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι κιτρινόμαυροι, οι οποίοι μετρούν “3 στα 3” σε όλες τις διοργανώσεις από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία τους ο Μανόλο Χιμένεθ, υποδέχονται το βράδυ της Τρίτης την Μαρκό και έχουν ως στόχο να πανηγυρίσουν τη δεύτερη φετινή νίκη τους στο θεσμό έπειτα από την απόδρασή τους με 1-0 από το Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό για την πρεμιέρα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:31 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεξαγωγή Fam Trip με τη Δήμητρα Κοντοβά για την ανάδειξη της προσβασιμότητας στον τουρισμό
16:27 Πάτρα: Η Διονυσία Κουκίου δημοσιοποίησε το βίντεο με το bullying στο Γυμνάσιο Παραλίας – Τι είπε η θεία του θύματος
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ