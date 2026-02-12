Που θα δείτε την κλήρωση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για το Nations League

Ιστορική ημέρα είναι για την Εθνική Ελλάδας η 12η Φεβρουαρίου, καθώς για πρώτη φορά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μπει στην κληρωτίδα της League A του Nations League.

Συγκεκριμένα, στις 19:00 στις Βρυξέλλες η “γαλανόλευκη” θα μάθει τους τρεις αντιπάλους της στη League A, στην οποία έφτασε μετά από δύο σερί ανόδους, μία επί Γκουστάβο Πογέτ και μία επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η κλήρωση θα μεταδοθεί από το Novasports Start

Δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζεται για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Nations League 2026-27.

Από τους πιθανούς αντιπάλους, τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης έως και τις σημαντικές ημερομηνίες.

Πως θα διεξαχθεί η κλήρωση της φάσης ομίλων του Nations League

Οι 54 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA που συμμετέχουν στο UEFA Nations League 2026-27 χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (Leagues), βάσει της λίστας κατάταξης (Access List).

Οι κληρώσεις των League A, B και C θα καθορίσουν τέσσερις ομίλους των τεσσάρων ομάδων.

Η κάθε ομάδα θα κληρωθεί με μία αντίπαλο από το κάθε γκρουπ δυναμικότητας εκτός του δικού της και θα δώσει έξι αγώνες, έναν εντός και έναν εκτός έδρας με καθεμία από τις τρεις αντιπάλους της.

Η κλήρωση της League D καθορίζει δύο ομίλους των τριών ομάδων. Κάθε ομάδα δίνει τέσσερις αγώνες, έναν εντός και έναν εκτός έδρας απέναντι στις άλλες δύο ομάδες του ομίλου.

Γκρουπ δυναμικότητας – League A

Pot 1: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία

Pot 2: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία

Pot 3: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία

Pot 4: Ουαλία, Τσεχία, Ελλάδα, Τουρκία

Ημερομηνίες διεξαγωγής αγώνων *

1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026

Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027

Play-off League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027

Play-off League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028

* Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της UEFA, το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02/2026.

