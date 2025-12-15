Που θα δείτε την μάχη Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνουμθ

Που θα δείτε την μάχη Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνουμθ
15 Δεκ. 2025 10:22
Η δράση συνεχίζεται τη Δευτέρα (15/12) στην Ευρώπη, με το ποδοσφαιρικό μενού της ημέρας να περιλαμβάνει αναμετρήσεις σε Premier League, La Liga, Serie A και Primeira Liga.

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται τη Δευτέρα (15/12), με το μενού να περιλαμβάνει αναμετρήσεις σε Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία.

Στην Premier League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Μπόρνμουθ, ενώ στη Serie A η Ρόμα φιλοξενεί την Κόμο και στη La Liga η Μπέτις αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας:

20:45 Liga Portugal: Μπράγκα – Σάντα Κλάρα / COSMOTE SPORT 7 HD

21:30 Προεπισκόπηση Premier League / Novasports Prime

21:30 La Liga 2: Καστεγιόν – Μιράντες / Novasports Start

21:45 Serie A: Ρόμα – Κόμο / COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ / Novasports Premier League

22:00 La Liga: Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπέτις / Novasports 1HD

22:00 Championship: Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Ντέρμπι / COSMOTE SPORT 1 HD

22:45 Liga Portugal: Πόρτο – Εστρέλα / COSMOTE SPORT 3 HD

