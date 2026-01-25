Πού θα δείτε την μάχη της Εθνικής ομάδας για το χάλκινο μετάλλιο – Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Το απόγευμα της Κυριακής (25/1, 18:00, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών αντιμετωπίζει την Ιταλία και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Οι διεθνείς μας, που είχαν είχαν λίγες ώρες στη διάθεσή τους να ξεκουραστούν και να ξεπεράσουν την ήττα στον ημιτελικό της Παρασκευής (23/1) από την Ουγγαρία με 15-12, δηλώνουν έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να ανέβουν στο βάθρο. Και αυτό φυσικά θα είναι επιτυχία, καθότι η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών ουδέποτε έχει κατακτήσει μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Απέναντί της θα έχει έναν γνώριμο αντίπαλο. Καθότι το ελληνικό συγκρότημα αναμετρήθηκε και πριν από λίγες ημέρες με την Ιταλία, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των ομίλων της διοργάνωσης και επικράτησε με 15-13. Σημειώστε πως στον ημιτελικό της Παρασκευής (23/1), το σύνολο του Σάντρο Καμπάνια ηττήθηκε από την οικοδέσποινα Σερβία με 17-13.

Στον πάγκο της Εθνικής μας ομάδας θα καθίσει ο Θοδωρής Βλάχος, αφού -εν τέλει- αφαιρέθηκε, από την αρμόδια επιτροπή, η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα με τους Μαγυάρους. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός έχει και τους 15 διεθνείς στη διάθεσή του και θα ανακοινώσει τη 14άδα, μιάμιση ώρα πριν από τον αγώνα. Στο πλευρό της ομάδας μας για να την ενισχύσουν, αναμένεται να βρεθούν και αρκετοί Έλληνες φίλαθλοι.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Σε συνολικά 144 μεταξύ μας αγώνες μέχρι πριν τον αυριανό με την Ιταλία, σε όλες τις διοργανώσεις, η Ελλάδα έχει 31 νίκες, 12 ισοπαλίες και 101 ήττες.

Ειδικότερα στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε 15 αγώνες, η Ελλάδα έχει μία νίκη, μια ισοπαλία και 13 ήττες, ενώ τα τέρματα είναι 114-152.

Αναλυτικά: 1985 Σόφια: 9-14, 1989 Βόννη: 7-12, 1995 Βιέννη: 7-9, 1997 Σεβίλλη: 2-7, 1999 Φλωρεντία: 6-7, και 6-7 (μικρός τελικός), 2001 Βουδαπέστη: 6-7, 2003 Κράνι: 5-7, 2006 Βελιγράδι: 11-14, και 10-11 στην παράταση (κ.δ. 8-8), 2012 Αϊντχόφεν: 7-10, 2014 Βουδαπέστη 9-9, 2020 Βουδαπέστη: 6-10, 2-24 Ζάγκρεμπ: 8-15, 2026 Βελιγράδι: 15-13.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:00 Novasports 6HD Γκολφ Hero Dubai Desert Classic: 4η Μέρα, Ντουμπάι

09:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS14 Col de Braus/La Cabanette 1 Advertisement

10:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS15 La Bollene-Vesubie/Moulinet 1

12:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS16 Col de Braus/La Cabenette 2

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – Ολυμπιακός Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Κρεμονέζε Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS17 La Bollene-Vesubie/Moulinet 2 Wolf Power Stage

14:30 Novasports 3HD Σάλκε – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μαγιόρκα La Liga

15:00 Action 24 Πανιώνιος – Χανιά Super League 2

16:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι Premier League

16:00 Novasports Prime Άρης – Λεβαδειακός Super League

16:00 Novasports 5HD Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

16:00 Novasports 2HD Νιούκαστλ – Άστον Βίλα Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Μπολόνια Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Πάρμα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR – Μαρούσι GBL

16:30 Novasports Start Γκλάντμπαχ – Στουτγκάρδη Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πετκίμ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Χαρτς – Σέλτικ Scottish Premiership

17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Οβιέδο La Liga

17:45 Novasports 4HD Φέγενορντ – Χεράκλες Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Παναιτωλικός Super League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα-Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών Μικρός τελικός

18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

18:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Κολωνία Bundesliga

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Νάπολι Serie A

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Παναθηναϊκός Super League

19:30 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Θέλτα La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Ριάντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπενφίκα – Εστρέλα Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπρέσια – Ούντινε Lega Basket Serie A

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπαρτσελόνα – Τενερίφη ACB Liga Endesa

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο ανδρών Τελικός

21:45 COSMOTE SPORT 2 HDΡόμα – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Μπέτις La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μέμφις Γκρίζλις – Ντένβερ Νάγκετς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Αλβέρκα Liga Portugal

23:30 Action 24 Μπόκα Τζούνιορς – Ντεπορτίβο Ριέστρα Torneo Apertura

