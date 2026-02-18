Που θα δείτε τις μάχες Κυπέλλου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ηρακλή και Μύκονο

Η δεύτερη μέρα των προημιτελικών του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται και οι Παναθηναϊκός AKTOR, ΠΑΟΚ, Ηρακλής και Μύκονος ξεκινούν το ταξίδι τους στη διοργάνωση.

Η πρώτη χρονικά αναμέτρηση είναι ανάμεσα στον Ηρακλή και στη Μύκονο Betsson στις 17:00, ενώ τρεις ώρες αργότερα η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αντιμετωπίσει τους Θεσσαλονικείς (20:00).

Θυμίζουμε πως στην πρώτη μέρα των προημιτελικών της εγχώριας διοργάνωσης, το Μαρούσι νίκησε τον Άρη Betsson με 87-80, ενώ ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 81-67.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα

Ηρακλής – Μύκονος Betsson (17:00, ΕΡΤ2)

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ (20:00, ΕΡΤ2)

