Που θα δείτε τις μονομαχίες για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται τη Δευτέρα (13/10) με σπουδαία παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 συνεχίζονται τη Δευτέρα (13/10), με το πρόγραμμα της ημέρας να περιλαμβάνει οκτώ ενδιαφέροντα παιχνίδια.

Μεταξύ αυτών η Γαλλία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ισλανδία και η Γερμανία τη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ η Ουαλία υποδέχεται το Βέλγιο.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

21:45 Ουαλία – Βέλγιο / Novasports Premier League

21:45 Λεπτό προς Λεπτό / Novasports Prime

21:45 Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν / Novasports Start

21:45 Σλοβακία – Λουξεμβούργο / Novasports 6HD

21:45 Σουηδία – Κόσοβο / Novasports 5HD

21:45 Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν / Novasports 4HD

21:45 Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία / Novasports 3HD

21:45 Σλοβενία – Ελβετία / Novasports 2HD

21:45 Ισλανδία – Γαλλία / Novasports 1HD

