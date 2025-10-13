Που θα δείτε τις μονομαχίες για τα προκριματικά του Μουντιάλ
Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται τη Δευτέρα (13/10) με σπουδαία παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 συνεχίζονται τη Δευτέρα (13/10), με το πρόγραμμα της ημέρας να περιλαμβάνει οκτώ ενδιαφέροντα παιχνίδια.
Μεταξύ αυτών η Γαλλία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ισλανδία και η Γερμανία τη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ η Ουαλία υποδέχεται το Βέλγιο.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
21:45 Ουαλία – Βέλγιο / Novasports Premier League
21:45 Λεπτό προς Λεπτό / Novasports Prime
21:45 Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν / Novasports Start
21:45 Σλοβακία – Λουξεμβούργο / Novasports 6HD
21:45 Σουηδία – Κόσοβο / Novasports 5HD
21:45 Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν / Novasports 4HD
21:45 Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία / Novasports 3HD
21:45 Σλοβενία – Ελβετία / Novasports 2HD
21:45 Ισλανδία – Γαλλία / Novasports 1HD
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News