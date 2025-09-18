Που θα δείτε τις σημερινές μάχες του Τσάμπιονς Λιγκ

Που θα δείτε τις σημερινές μάχες του Τσάμπιονς Λιγκ
18 Σεπ. 2025 10:38
Pelop News

Η πρεμιέρα της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται την Πέμπτη (18/9) στους τηλεοπτικούς δέκτες μας με έξι σπουδαίους αγώνες.

Το ποδοσφαιρικό μενού της Πέμπτης (18/9) περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις για πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη φιλοξενεί τη Μονακό και η Κοπεγχάγη του Χατζηδιάκου τη Λεβερκούζεν. Αυτές οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 19:45. Στις 22:00 η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη – Βαγιαννίδη φιλοξενεί την Καϊράτ Αλμάτι.

Η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει τη Νάπολι στο Έτιχαντ με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε να επιστρέφει στο γήπεδο που έγινε θρύλος και δοξάστηκε, με τα χρώματα μιας άλλης ομάδας. Φυσικά τα βλέμματα μαγνητίζει και η μάχη της Νιούκαστλ με την Μπαρτσελόνα στο Σεν Τζέιμς Παρκ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Πέμπτης

19:45 UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό / COSMOTE Sport 1

19:45 Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν / COSMOTE Sport 7

19:45 Μπριζ – Μονακό / COSMOTE Sport 6

22:00 Άιντραχτ – Γαλατασαράι / COSMOTE Sport 5

22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ Αλμάτι / COSMOTE Sport 4

22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα / COSMOTE Sport 3

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι / COSMOTE Sport 2.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ