Που θα δείτε τις σπουδαίες σε Αγγλία, Γερμανία και Κύπελλο Ελλάδας

Μεγάλες “μάχες” γίνονται σε πρωταθλήματα και Κύπελλα σε Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία.

Κυρίως στο Κύπελλο είναι αφιερωμένη η Τρίτη (02/12) και η Τετάρτη (03/12) στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, χωρίς να λείπουν τα σπουδαία ματς σε La Liga και Premier League.

Στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson η 4η αγωνιστική της League Phase ανοίγει με τον Βόλο να υποδέχεται το Αιγάλεω στο Πανθεσσαλικό, στη Γερμανία η Ντόρτμουντ φιλοξενεί τη Λεβερκούζεν τρεις ημέρας μετά το διπλό στην BayArena για την Bundesliga, ενώ η Γιουβέντους παίζει στο Τορίνο με την Ουντινέζε.

Στην Αγγλία δεσπόζει το Νιούκαστλ – Τότεναμ για την Premier League, ενώ η Σίτι αγωνίζεται στην έδρα της Φούλαμ και στη La Liga την παράσταση κλέβει η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο στο ανακαινισμένο Spotify Καμπ Νόου.

Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης (02/12)

19:00 Κύπελλο Ελλάδας Betsson Βόλος – Αιγάλεω / COSMOTE SPORT 1 HD

21:30 Premier League Φούλαμ – Σίτι / Novasports Prime

21:30 Premier League Μπόρνμουθ – Έβερτον / Novasports 2 HD

22:00 Κύπελλο Ιταλίας Γιουβέντους – Ουντινέζε / Novasports Start

22:00 La Liga Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο / Novasports 1 HD

22:00 Κύπελλο Γερμανίας Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

22:15 Premier League Νιούκαστλ – Τότεναμ / Novasports Premier League

