Που θα δείτε το σημερινό ντέρμπι αιωνίων για την Euroleague
06 Μαρ. 2026 10:22
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ (6/3, 21:15) για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague.

Το ντέρμπι των αιωνίων είναι αναμφίβολα το highlight της βραδιάς η οποία περιλαμβάνει τρεις ακόμη αναμετρήσεις.

Οι ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν με απουσίες, καθώς δεν παίζουν οι Γουόκαπ-Βεζένκοβ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το μεγάλο αυτό παιχνίδι στο Novasports Prime με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:15.

Το σημερινό πρόγραμμα

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν (19:30, Novasports 4HD)

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου (21:00, Novasports 5HD)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (21:15, Novasports Prime)

Μπασκόνια – Παρί (21:30, Novasports Start).

 

