Που θα δείτε το σημερινό ντέρμπι αιωνίων για την Euroleague
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΣΕΦ (6/3, 21:15) για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague.
Το ντέρμπι των αιωνίων είναι αναμφίβολα το highlight της βραδιάς η οποία περιλαμβάνει τρεις ακόμη αναμετρήσεις.
Οι ερυθρόλευκοι θα παραταχθούν με απουσίες, καθώς δεν παίζουν οι Γουόκαπ-Βεζένκοβ.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το μεγάλο αυτό παιχνίδι στο Novasports Prime με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:15.
Το σημερινό πρόγραμμα
Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν (19:30, Novasports 4HD)
Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου (21:00, Novasports 5HD)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (21:15, Novasports Prime)
Μπασκόνια – Παρί (21:30, Novasports Start).
