Που θα δείτε τον κρίσιμο αγώνα Παναθηναϊκός-Μονακό

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί στο Telekom Center Athens τη Μονακό στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της EuroLeague με μοναδικό στόχο να πάριε τη νίκη.

Οι πράσινοι βρίσκονται στην 8η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 19-14, ενώ οι Μονεγάσκοι στην 7η με το ίδιο ρεκόρ.

Εκτός μάχης είναι ο Τζέριαν Γκραντ λόγω του μικρού κατάγματος που έχει υποστεί στο χέρι. Εκτός είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με θλάση πρώτου βαθμού. Ο Μάικ Τζέιμς είναι εκτός για τη Μονακό, ενώ η παρουσία του Νίκολα Μίροτιτς θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Το σημερινό πρόγραμμα

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (19:45, Novasports 4)

Παναθηναϊκός AKTOR – Μονακό (21:15, Novasports Prime)

Μπασκόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ (21:30, Novasports 6)

Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας (21:30, Novasports 5)

Παρτίζαν – Βαλένθια (21:30, Novasports 2)

