Που θα μεταδοθεί απευθείας το Πατρινό Καρναβάλι 2026, ποιοι είναι οι παρουσιαστές ΦΩΤΟ

Πατρινό Καρναβάλι με 50.000 καρναβαλιστές και 19 άρματα ταξιδεύουν τηλεοπτικά ανά τον κόσμο.

Που θα μεταδοθεί απευθείας το Πατρινό Καρναβάλι 2026, ποιοι είναι οι παρουσιαστές ΦΩΤΟ
16 Φεβ. 2026 10:18
Pelop News

Το Πατρινό Καρναβάλι επιστρέφει δυναμικά και φέτος στη δημόσια τηλεόραση. Με ζωντανή μετάδοση που θα αναδείξει κάθε λεπτομέρεια της πατρινής δημιουργίας, αλλά και με αφηγήσεις που φωτίζουν την αθέατη πλευρά των πληρωμάτων, θα μεταφέρει τον παλμό και τη μαγεία της καρναβαλικής Πάτρας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ακόμη, θα μεταδοθεί στους τηλεοπτικούς δέκτες το αμιγώς πατρινό δρώμενο, γεννημένο από τη φαντασία και την καρναβαλική ιστορία της Πάτρας, η Νυχτερινή Ποδαράτη Παρέλαση. Μετά από είκοσι χρόνια, ένα από τα πιο φαντασμαγορικά δρώμενα της Ελλάδας επιστρέφει στον αέρα.

Με την ΕΡΤ2 να έχει μετατραπεί σε αμιγώς αθλητικό κανάλι, το νέο τηλεοπτικό σπίτι του Πατρινού Καρναβαλιού γίνεται η ΕΡΤ3 και το ERTFLIX. Παράλληλα, μέσα από το επίσημο κανάλι της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στο YouTube, οι μεταδόσεις θα φτάσουν ζωντανά σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Την αφήγηση και τον σχολιασμό της φετινής μετάδοσης αναλαμβάνουν οι Πατρινοί Ανδριάνα Χαλκίδη και Παναγιώτης Μαρκεζίνης, δύο παρουσίες με διακριτή καλλιτεχνική ταυτότητα στον χώρο της σάτιρας και της κωμωδίας, και βαθιά σύνδεση με το πνεύμα του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η Ανδριάνα Χαλκίδη είναι ηθοποιός με παρουσία στην τηλεόραση (Σφηνάκια, Σκε®τσάκια) και σταθερή πορεία στο θέατρο. Κατάγεται από την Πάτρα και έχει ασχοληθεί με το καρναβάλι.

Που θα μεταδοθεί απευθείας το Πατρινό Καρναβάλι 2026, ποιοι είναι οι παρουσιαστές ΦΩΤΟ

Ο Παναγιώτης Μαρκεζίνης, που συμμετείχε και στη μετάδοση του Πατρινού Καρναβαλιού 2025, είναι Πατρινός σεναριογράφος (Αρχελάου 5), δημοσιογράφος και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου γνωστός για τα χιουμοριστικά του αντανακλαστικά.

Που θα μεταδοθεί απευθείας το Πατρινό Καρναβάλι 2026, ποιοι είναι οι παρουσιαστές ΦΩΤΟ

Φέτος, οι μεταδόσεις ακολουθούν μια φρέσκια αφηγηματική προσέγγιση, με κάθε πλήρωμα να παρουσιάζεται αναλυτικά και με βάση τα λόγια των ίδιων των μελών του. Η αφήγηση θα αναδείξει την συλλογική δουλειά, την επινοητικότητα, το χιούμορ, τη σάτιρα, την καλλιτεχνική δημιουργία αλλά και τον παλμό του καρναβαλιού πολύ πριν και πολύ μετά την ημέρα της παρέλασης.

Η νυχτερινή ποδαράτη θα μεταδοθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 18:15, μέσω του ERTFLIX και με παράλληλες ζωντανές συνδέσεις από την ΕΡΤ3.

Η Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου θα μεταδοθεί ζωντανά στις 14:00 από την ΕΡΤ3 παράλληλα με άλλες καρναβαλικές παρελάσεις και αποκλειστικά στο ERTFLIX.

Και οι δύο μεταδόσεις θα παραμείνουν διαθέσιμες στο ERTFLIX για μία εβδομάδα.

50.000 καρναβαλιστές, 19 άρματα και η συλλογική δημιουργικότητα μιας ολόκληρης πόλης, δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές και όλο τον κόσμο το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:08 Κάλεσμα διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό – Συγκέντρωση στις 27 Φεβρουαρίου
12:02 Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχεται νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:00 Αιγιάλεια: Η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά – Σε διαρκή επιφυλακή η Πολιτική Προστασία του Δήμου
11:57 Δένδιας: Κίνητρα για νέους στις Ένοπλες Δυνάμεις και σχέδιο «Ασπίδα του Αχιλλέα» για τη νέα άμυνα
11:55 Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον ΝΟΠ, ο νέος όμιλος
11:51 Υπογράφηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας–Chevron και HELLENIQ ENERGY για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο
11:45 Απόλλων: Έμπλεξε για την εξάδα, κοιτάζει Ηλυσιακό
11:38 Ορχομενός: Καταγγελία για βιασμό 16χρονης – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι και οι γονείς τους
11:31 Vitafree: Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του εργοστασίου στα Τρίκαλα – Σύνδεση με τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» και τις εξελίξεις μετά την έκρηξη
11:30 Πρωτογενές πλεόνασμα 3,51 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο: Υπέρβαση του στόχου
11:29 Πήρε εξιτήριο ο Γιώργος Μαζωνάκης
11:22 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ με διψήφια διαφορά – Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ
11:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης χάνει τις 2.300 μονάδες μετά το sell-off της Παρασκευής
11:20 Τι αποκάλυψε η Χάλι Μπέρι για την ηλικία της
11:15 ΑΣΕΠ: 510 προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, πού θα ανοίξουν
11:15 Χειροπέδες στον πρόεδρο του Ιωνικού!
11:12 Νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας η παραγωγός της «Τεχεράνης» Ντάνα Έντεν – Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια θανάτου
11:08 Ουκρανία: Σάλος με πρώην Υπουργό, είναι ύποπτος για διαφθορά
11:05 «Κατέβηκαν» από τη δημοπρασία οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Στο τραπέζι η αγορά τους από ελληνικούς φορείς
11:03 Τέλος τα μισόλογα: Η παραπολιτική υπονόμευση τελειώνει εδώ, ξεκινά η καθαρή παράταξη μάχης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ