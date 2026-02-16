Που θα μεταδοθεί απευθείας το Πατρινό Καρναβάλι 2026, ποιοι είναι οι παρουσιαστές ΦΩΤΟ

Το Πατρινό Καρναβάλι επιστρέφει δυναμικά και φέτος στη δημόσια τηλεόραση. Με ζωντανή μετάδοση που θα αναδείξει κάθε λεπτομέρεια της πατρινής δημιουργίας, αλλά και με αφηγήσεις που φωτίζουν την αθέατη πλευρά των πληρωμάτων, θα μεταφέρει τον παλμό και τη μαγεία της καρναβαλικής Πάτρας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ακόμη, θα μεταδοθεί στους τηλεοπτικούς δέκτες το αμιγώς πατρινό δρώμενο, γεννημένο από τη φαντασία και την καρναβαλική ιστορία της Πάτρας, η Νυχτερινή Ποδαράτη Παρέλαση. Μετά από είκοσι χρόνια, ένα από τα πιο φαντασμαγορικά δρώμενα της Ελλάδας επιστρέφει στον αέρα.

Με την ΕΡΤ2 να έχει μετατραπεί σε αμιγώς αθλητικό κανάλι, το νέο τηλεοπτικό σπίτι του Πατρινού Καρναβαλιού γίνεται η ΕΡΤ3 και το ERTFLIX. Παράλληλα, μέσα από το επίσημο κανάλι της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στο YouTube, οι μεταδόσεις θα φτάσουν ζωντανά σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Την αφήγηση και τον σχολιασμό της φετινής μετάδοσης αναλαμβάνουν οι Πατρινοί Ανδριάνα Χαλκίδη και Παναγιώτης Μαρκεζίνης, δύο παρουσίες με διακριτή καλλιτεχνική ταυτότητα στον χώρο της σάτιρας και της κωμωδίας, και βαθιά σύνδεση με το πνεύμα του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η Ανδριάνα Χαλκίδη είναι ηθοποιός με παρουσία στην τηλεόραση (Σφηνάκια, Σκε®τσάκια) και σταθερή πορεία στο θέατρο. Κατάγεται από την Πάτρα και έχει ασχοληθεί με το καρναβάλι.

Ο Παναγιώτης Μαρκεζίνης, που συμμετείχε και στη μετάδοση του Πατρινού Καρναβαλιού 2025, είναι Πατρινός σεναριογράφος (Αρχελάου 5), δημοσιογράφος και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου γνωστός για τα χιουμοριστικά του αντανακλαστικά.

Φέτος, οι μεταδόσεις ακολουθούν μια φρέσκια αφηγηματική προσέγγιση, με κάθε πλήρωμα να παρουσιάζεται αναλυτικά και με βάση τα λόγια των ίδιων των μελών του. Η αφήγηση θα αναδείξει την συλλογική δουλειά, την επινοητικότητα, το χιούμορ, τη σάτιρα, την καλλιτεχνική δημιουργία αλλά και τον παλμό του καρναβαλιού πολύ πριν και πολύ μετά την ημέρα της παρέλασης.

Η νυχτερινή ποδαράτη θα μεταδοθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 18:15, μέσω του ERTFLIX και με παράλληλες ζωντανές συνδέσεις από την ΕΡΤ3.

Η Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου θα μεταδοθεί ζωντανά στις 14:00 από την ΕΡΤ3 παράλληλα με άλλες καρναβαλικές παρελάσεις και αποκλειστικά στο ERTFLIX.

Και οι δύο μεταδόσεις θα παραμείνουν διαθέσιμες στο ERTFLIX για μία εβδομάδα.

50.000 καρναβαλιστές, 19 άρματα και η συλλογική δημιουργικότητα μιας ολόκληρης πόλης, δίνει ραντεβού με τους τηλεθεατές και όλο τον κόσμο το επόμενο Σαββατοκύριακο.

