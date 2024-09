Πούτιν: Ανησυχητική η προειδοποίηση του με «φόντο» τα πυρηνικά

Προβληματισμό και μεγάλη ανησυχία προκαλεί η νέα προειδοποίηση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, στην οποία όπως ανέφερε, αν οποιοδήποτε μη πυρηνικό κράτος υποστηρίξει επίθεση κατά της Ρωσίας και συμμετάσχει σε αυτήν μαζί με μια πυρηνική χώρα, αυτό θα θεωρηθεί κοινή επίθεση κατά της Ρωσίας.

Είπε ακόμη ότι μια κρίσιμη απειλή κατά της κυριαρχίας της χώρας, ακόμη και με συμβατικά όπλα, θα θεωρηθεί λόγος για πυρηνική απάντηση.

Μιλώντας ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στη συνεδρίαση της μόνιμης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για την πυρηνική αποτροπή τόνισε ότι η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα σε περίπτωση επίθεσης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κρίσιμης απειλής από εχθρό που θα χρησιμοποιήσει συμβατικά όπλα.

«Η χρήση πυρηνικών δυνάμεων είναι ένα ακραίο μέτρο για την προστασία της κυριαρχίας της χώρας», είπε ο Πούτιν.

Ανέφερε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τη χρήση πυρηνικών όπλων σε σχέση με τη συνεχή αλλαγή της κατάστασης στον κόσμο.

Ο επικεφαλής της Ρωσίας ανέφερε ότι το σχέδιο αναφορικά με το επικαιροποιημένο πυρηνικό δόγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει διευρύνει την κατηγορία των κρατών και των στρατιωτικών συμμαχιών εναντίον των οποίων πραγματοποιείται πυρηνική αποτροπή.

Ταυτόχρονα, η Ρωσική Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα χρήσης πυρηνικών όπλων σε περίπτωση επίθεσης κατά της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε τις σκέψεις του για αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα τον Ιούνιο.

