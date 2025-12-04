Πούτιν: Η Ευρώπη να προωθήσει την ειρήνη στην Ουκρανία αντί να την παρεμποδίζει

Πούτιν: Η Ευρώπη να προωθήσει την ειρήνη στην Ουκρανία αντί να την παρεμποδίζει
04 Δεκ. 2025 9:42
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να συμβάλουν ενεργά σε μια ειρηνευτική λύση για την Ουκρανία, αντί να δημιουργούν εμπόδια, σε δηλώσεις του την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass.

Μιλώντας σε συνέντευξη στο ινδικό τηλεοπτικό κανάλι India Today, ενόψει της επίσκεψής του στη χώρα, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Μόσχα θα προχωρήσει στην ανάληψη ελέγχου των περιοχών του Ντονμπάς, του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, είτε μέσω στρατιωτικών μέσων είτε με άλλες μεθόδους.

Παράλληλα, ο κ. Πούτιν επέκρινε τις δυτικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες οικονομικής πίεσης σε κυρίαρχα κράτη επιστρέφουν ως προβλήματα στους ίδιους τους εφαρμοστές τους. «Όσοι επιβάλλουν περιορισμούς σε τρίτες χώρες τελικά υφίστανται οι ίδιοι ζημίες και απώλειες», δήλωσε, αναφερόμενος και στο εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ινδίας.

Ο Πούτιν εξέφρασε την πεποίθησή του ότι, όταν οι δυτικοί ηγέτες συνειδητοποιήσουν πλήρως τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, η εξωτερική πίεση θα παύσει, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο εποικοδομητικές σχέσεις.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ να προωθούν σχέδια ειρήνης, ενώ η Ρωσία επιμένει σε εδαφικές απαιτήσεις.

