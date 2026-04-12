Πούτιν: Η Ρωσία προσφέρεται ως διαμεσολαβητής στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο ως διαμεσολαβητής στις ειρηνευτικές προσπάθειες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Η τοποθέτηση του Ρώσου προέδρου έγινε στο πλαίσιο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, λίγες ώρες μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές στο Ισλαμαμπάντ.

«Ναυάγιο» μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων

Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία, παρά τον μαραθώνιο κύκλο επαφών που διήρκεσε συνολικά 21 ώρες στην πακιστανική πρωτεύουσα, Ισλαμαμπάντ.

Η αποτυχία του πρώτου γύρου συνομιλιών εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από μια ήδη εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, ενώ κάθε πλευρά επιρρίπτει ευθύνες στην άλλη για το αδιέξοδο.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η Μόσχα παραμένει διαθέσιμη να συμβάλει ενεργά στην εξεύρεση πολιτικής λύσης.

Το μήνυμα του Κρεμλίνου για «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη»

Το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει να στηρίζει διπλωματικές πρωτοβουλίες, με στόχο μια «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη» στη Μέση Ανατολή.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να διευκολύνει την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής λύσης και να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Μόσχας να διατηρήσει ρόλο-κλειδί στις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες.

Ανταλλαγή ευθυνών και σκληρές δηλώσεις

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, εμφανίστηκε απαισιόδοξος:

«Δεν επιτεύχθηκε συμφωνία και αυτό είναι κακό νέο – κυρίως για το Ιράν», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον κατέστησε σαφείς τις «κόκκινες γραμμές» της.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ επέρριψε την ευθύνη στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίθηκαν στις «μελλοντικά προσανατολισμένες» προτάσεις της Τεχεράνης.

Στις συνομιλίες συμμετείχε επίσης ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ενισχύοντας το διπλωματικό βάρος της ιρανικής αποστολής.

Παγκόσμιες επιπτώσεις από τη σύγκρουση

Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων έρχεται σε μια περίοδο όπου η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις:

Χιλιάδες ανθρώπινες απώλειες

Αναταράξεις στη διεθνή οικονομία

Σημαντική αύξηση στις τιμές του πετρελαίου

Με τη σύγκρουση να διαρκεί πλέον πάνω από έξι εβδομάδες, η ανάγκη για διπλωματική λύση καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική.

Κρίσιμο το επόμενο βήμα

Η ρωσική πρωτοβουλία ενδέχεται να ανοίξει νέο δίαυλο επικοινωνίας, ωστόσο η αμοιβαία δυσπιστία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει το βασικό εμπόδιο.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό, καθώς θα φανεί αν η πρόταση της Μόσχας μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστική διπλωματική διαδικασία ή αν το αδιέξοδο θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης.

