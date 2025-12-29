Πούτιν: «Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα»

Σε τηλεοπτική σύσκεψη με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας, στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλο το μήκος του μετώπου στην Ουκρανία, ενώ -όπως είπε- οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν περάσει κυρίως σε άμυνα και επιχειρούν αντεπιθέσεις.

Στην ίδια σύσκεψη, ο Πούτιν δήλωσε στους στρατηγούς ότι «είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η επιχείρηση για την απόκτηση ελέγχου της πόλης Ζαπορίζια».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μέσα στο 2025 οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει 6.460 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους, περιλαμβανομένων 334 χωριών.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν δυνατό να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές για την κατάσταση στο πεδίο των μαχών.

Αλλάζει ο νόμος για αποφάσεις ξένων δικαστηρίων

Ο Πούτιν υπέγραψε τροποποιήσεις στη ρωσική νομοθεσία που δίνουν στη Μόσχα το δικαίωμα να αγνοεί αποφάσεις σε ποινικές υποθέσεις οι οποίες εκδίδονται από ξένα ή διεθνή δικαστήρια, στο πλαίσιο –όπως σημειώνει το Reuters- των ουκρανικών και ευρωπαϊκών προσπαθειών να τιμωρηθεί η Ρωσία για τις ενέργειές της στην Ουκρανία.

Η κίνηση έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία και εκλαμβάνεται ως απάντηση σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν Ρώσους αξιωματούχους και στρατιωτικούς για φερόμενα εγκλήματα πολέμου – κατηγορίες που η Μόσχα απορρίπτει.

Τον Ιούνιο, η Ουκρανία υπέγραψε συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης που θέτει τη βάση για τη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου, ενώ αυτόν τον μήνα ευρωπαϊκές χώρες προχώρησαν στη σύσταση Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για την Ουκρανία, με στόχο την αποζημίωση του Κιέβου για ζημιές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από ρωσικές επιθέσεις και φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

