Πούτιν: «Ψέματα και ανοησίες» τα σενάρια επίθεσης στην Ευρώπη – Στο επίκεντρο Ουκρανία και στρατηγικά όπλα

Σε διευρυμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας απευθύνθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Βλαντίμιρ Πούτιν, παρουσιάζοντας την αποτίμηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του τελευταίου έτους, αλλά και τις βασικές προτεραιότητες της Μόσχας στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής βιομηχανίας.

Κατά την ομιλία του, ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε εκ νέου τα σενάρια περί σχεδίων επίθεσης της Ρωσίας στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντάς τα «ψέματα και ανοησίες». Όπως είπε, τέτοιες αναφορές χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση και την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών από δυτικές χώρες.

«Σημαντικό στάδιο» ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε το έτος που ολοκληρώνεται ως «σημαντικό στάδιο» για την επίτευξη των στόχων της λεγόμενης «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν ή «απελευθέρωσαν», όπως είπε, περισσότερους από 300 οικισμούς.

Όπως υποστήριξε, οι επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού επικεντρώθηκαν κυρίως στη φθορά των ουκρανικών δυνάμεων και των εφεδρειών τους, συμπεριλαμβανομένων μονάδων που είναι εξοπλισμένες με ξένο στρατιωτικό υλικό. Παράλληλα, έκανε λόγο για απόκτηση «μοναδικής τακτικής και επιχειρησιακής εμπειρίας» από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Putin: Claims that Russia poses a threat to Europe are “lies, nonsense, utter nonsense.” pic.twitter.com/ql3ayXwGcY — Clash Report (@clashreport) December 17, 2025



Προϋποθέσεις για κλιμάκωση των επιθετικών ενεργειών

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι θέσεις που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις και τα προγεφυρώματα που δημιουργήθηκαν τους τελευταίους μήνες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αύξηση του ρυθμού των επιθετικών ενεργειών σε περιοχές στρατηγικής σημασίας.

«Οι θέσεις που έχουμε καταλάβει, τα προγεφυρώματα που έχουμε δημιουργήσει και η εμπειρία που αποκτήσαμε στη μάχη, μας επιτρέπουν να αυξήσουμε τον ρυθμό της επίθεσης σε στρατηγικά σημαντικές κατευθύνσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Μόσχα θα προτιμούσε μια διπλωματική λύση, σημειώνοντας ωστόσο πως «αν η Δύση αρνηθεί να μιλήσει, θα απελευθερώσουμε τα ιστορικά μας εδάφη μέσω πολέμου», αναφερόμενος στις προοπτικές ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και στρατηγικά όπλα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως τόνισε, η αμυντική βιομηχανία της χώρας αυξάνει σταθερά την παραγωγή οπλικών συστημάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των στρατευμάτων.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η ενίσχυση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τα προγράμματα ανάπτυξης των στρατηγικών οπλικών συστημάτων Burevestnik και Poseidon, ενώ το νέο πυραυλικό σύστημα Oreshnik αναμένεται να τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τη Μόσχα, καθώς –όπως είπε– αποτελούν βασικό πυλώνα αποτροπής και εγγύηση της εθνικής ασφάλειας της Ρωσίας.

