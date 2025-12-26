Πούτιν: «Το Ντονμπάς είναι δικό μας» – Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο ανταλλαγής εδαφών εκτός της περιοχής

Νέα δεδομένα για τις ρωσικές επιδιώξεις στην Ουκρανία αποκαλύπτει δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Kommersant. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται διατεθειμένος να συζητήσει ανταλλαγές εδαφών, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το σύνολο του Ντονμπάς αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο.

26 Δεκ. 2025 15:00
Ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένης ανταλλαγής εδαφών εκτός Ντονμπάς φέρεται να άφησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνάντηση με κορυφαίους επιχειρηματίες στο Κρεμλίνο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η πλήρης κατοχή της περιοχής αποτελεί βασική επιδίωξη της Μόσχας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Kommersant.

Όπως αναφέρει ο συντάκτης της εφημερίδας για το Κρεμλίνο, Αντρέι Κολεσνίκοφ, ο Πούτιν παρουσίασε τις θέσεις του σε κλειστή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου στο Κρεμλίνο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Μόσχα παραμένει διατεθειμένη να προχωρήσει σε παραχωρήσεις αντίστοιχες με εκείνες που είχε παρουσιάσει στο Άνκορατζ, υπογραμμίζοντας όμως ότι «το Ντονμπάς είναι δικό μας».

Στην ουσία, όπως σημειώνεται, η ρωσική πλευρά επιθυμεί τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται μια μερική ανταλλαγή εδαφών σε άλλες περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο. Πρόκειται για μια θέση που, σύμφωνα με την Kommersant, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναζήτησης μιας μελλοντικής ειρηνευτικής διευθέτησης.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του, ανέφερε ότι οι αποστολές της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν πλησιάσει στην οριστικοποίηση ενός σχεδίου 20 σημείων, έπειτα από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν το σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι.


Σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις, η Ρωσία ελέγχει σήμερα το σύνολο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, περίπου το 90% του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, καθώς και τμήματα των περιφερειών του Χαρκόβου, του Σούμι, του Μικολάιφ και του Ντνιπροπετρόφσκ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Δεκεμβρίου ο Πούτιν είχε δηλώσει πως οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στους όρους που έθεσε το 2024, ζητώντας από την Ουκρανία να αποσυρθεί από τις περιφέρειες του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, καθώς και να αποκηρύξει επισήμως τον στόχο της ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Ρωσοαμερικανική διοίκηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με την Kommersant, ο Πούτιν αναφέρθηκε και στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη, σημειώνοντας ότι βρίσκεται υπό συζήτηση το ενδεχόμενο κοινής ρωσοαμερικανικής διοίκησής του.

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανάρτηση στο X του δημοσιογράφου του Axios Μπαράκ Ραβίντ, ο οποίος επικαλείται ουκρανική πηγή, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ζελένσκι την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο. Το Reuters, πάντως, σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

